Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Раннерс
3:0
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 2103
Эсбьерг
1:0
9' ПенальтиЛобжанидзе Саба
30' Желтая карточкаМарксен Эрик
2:0
43' ГолEmil Riis Jakobsen
3:0
54' ГолBjoern Kopplin
59' Желтая карточкаЛауридсен Йеспер
64' Желтая карточкаJonas Soegaard Mortensen
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Simon Graves
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
-
50 Mads Larsen
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
30'
43'
54'
59'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =1 -7Силькеборг 2:1 Раннерс Раннерс 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 3:0 Раннерс Раннерс 3:3 Ольборг
Раннерс 2:1 Люнгбю Виби 0:2 Раннерс Брондбю 5:2 Раннерс Митьюлланд 2:1 Раннерс Виборг 2:4 Раннерс Раннерс 2:0 Орхус Ольборг 0:3 Раннерс Роскилле 1:2 Раннерс Раннерс 2:1 Хорсенс Эсбьерг 0:3 Раннерс Коллинг 0:4 Раннерс Раннерс 2:0 Силькеборг Люнгбю 2:0 Раннерс Раннерс 0:1 Копенгаген Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 3:1 Нордшелланн
Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг
АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Раннерс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 0:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 4:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|19
|16
|2
|1
|31 - 10
|50
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|19
|10
|3
|6
|31 - 21
|33
|4.
|Брондбю
|1:1
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|19
|8
|3
|8
|28 - 22
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|1:1
|20
|2
|11
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Эсбьерг
|20
|3
|4
|13
|17 - 35
|13
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10
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