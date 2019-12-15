Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Раннерс
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2103
Эсбьерг
0'
1:0
9' Пенальти
Лобжанидзе Саба
30' Желтая карточка
Марксен Эрик
2:0
43' Гол
Emil Riis Jakobsen
3:0
54' Гол
Bjoern Kopplin
59' Желтая карточка
Лауридсен Йеспер
64' Желтая карточка
Jonas Soegaard Mortensen
90'+3
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
7
Каллесеэ
Миккель
6
Рёмер
Андре
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
23
Лобжанидзе
Саба
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
16
Хойбьерг
Йеппе
2
Jonas
Soegaard
Mortensen
25
Бринч
Йеппе
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
26
Mathias
Kristensen1
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
21
Бринк
Марк
10
Дауда
Мохаммед
9
Петре
Адриан
Раннерс
4-4-2
Эсбьерг
4-4-2

Ход матча

9'
Лобжанидзе Саба
1:0
30'
Марксен Эрик
 
43'
Emil Riis Jakobsen
2:0
54'
Bjoern Kopplin
(Emil Riis Jakobsen)
3:0
59'
 
Лауридсен Йеспер
62'
 
Аниембе Даниэль
Петре Адриан
64'
 
Jonas Soegaard Mortensen
67'
Томсен Джонни
Рёмер Андре
 
72'
Matti Lund Nielsen II
Emil Riis Jakobsen
 
77'
 
Соири Пюрю
Jonas Soegaard Mortensen
83'
Камара Аль-Хаджи
Лобжанидзе Саба
 
86'
 
Эгелунд Патрик
Бринк Марк

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Силькеборг 2:1 Раннерс Раннерс 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 3:0 Раннерс Раннерс 3:3 Ольборг
Раннерс 2:1 Люнгбю Виби 0:2 Раннерс Брондбю 5:2 Раннерс Митьюлланд 2:1 Раннерс Виборг 2:4 Раннерс Раннерс 2:0 Орхус Ольборг 0:3 Раннерс Роскилле 1:2 Раннерс Раннерс 2:1 Хорсенс Эсбьерг 0:3 Раннерс Коллинг 0:4 Раннерс Раннерс 2:0 Силькеборг Люнгбю 2:0 Раннерс Раннерс 0:1 Копенгаген Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 3:1 Нордшелланн
Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг
АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Эсбьерг 0:3 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 0:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 4:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 19 16 2 1 31 - 10 50
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 19 10 3 6 31 - 21 33
4. Брондбю 1:1 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 19 8 3 8 28 - 22 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 1:1 20 2 11 7 20 - 27 17
13. Эсбьерг 20 3 4 13 17 - 35 13
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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