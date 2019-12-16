Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
2:1
Конец матча
Стадион: Телья Паркен Зрители: 12226
Оденсе
0:1
7' ГолAnders Jacobsen II
33' Желтая карточкаAlexander Juel Andersen
59' Желтая карточкаТомасен Йенс
65' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
76' Желтая карточкаМайкл Сантос
80' Желтая карточкаЛунд Оливер
1:1
80' ПенальтиСотириу Пиерос
2:1
82' ГолСотириу Пиерос
90' Желтая карточкаНельссон Виктор
90' Желтая карточкаСотириу Пиерос
90' Желтая карточкаЗека Карлос
90' Желтая карточкаДжанус Драчманн
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
-
18 Майкл СантосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Греве МатиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
59'
76'
80'
80'
1:1
82'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
12 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген
Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе
Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Оденсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|20
|16
|2
|2
|32 - 13
|50
|2.
|Копенгаген
|20
|15
|2
|3
|37 - 21
|47
|3.
|Орхус
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Брондбю
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|20
|8
|3
|9
|29 - 24
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|20
|2
|11
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Эсбьерг
|20
|3
|4
|13
|17 - 35
|13
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10
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