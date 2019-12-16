Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12226
Оденсе
0'
0:1
7' Гол
Anders Jacobsen II
33' Желтая карточка
Alexander Juel Andersen
59' Желтая карточка
Томасен Йенс
65' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
76' Желтая карточка
Майкл Сантос
80' Желтая карточка
Лунд Оливер
1:1
80' Пенальти
Сотириу Пиерос
2:1
82' Гол
Сотириу Пиерос
90' Желтая карточка
Нельссон Виктор
90' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
90' Желтая карточка
Зека Карлос
90' Желтая карточка
Джанус Драчманн
90'+6
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
7
Фишер
Виктор
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
3
Alexander
Juel
Andersen
2
Лунд
Оливер
4
Лаурсен
Райан
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
28
Anders
Jacobsen
II
9
Кадри
Башким
21
Греве
Матиас
Копенгаген
4-4-2
Оденсе
3-4-3

Ход матча

7'
0:1
Anders Jacobsen II
(Греве Матиас)
33'
 
Alexander Juel Andersen
46'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Греве Матиас
59'
 
Томасен Йенс
60'
Дарами Мохаммед
Пеп Мас
 
65'
 
Anders Jacobsen II
69'
 
Moses Opondo
Томасен Йенс
76'
Майкл Сантос
 
79'
Сотириу Пиерос
Папаяннопулос Сотирис
 
79'
Мудражия Роберт
Фальк Расмус
 
80'
 
Лунд Оливер
80'
Сотириу Пиерос
1:1
82'
Сотириу Пиерос
(Бенгтссон Пьер)
2:1
85'
 
Джейбали Иссам
Лаурсен Райан
90'
Нельссон Виктор
 
90'
Сотириу Пиерос
 
90'
Зека Карлос
 
90'
 
Джанус Драчманн

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген
Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе
Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс Митьюлланд 0:1 Оденсе Оттеруп 0:2 Оденсе Оденсе 1:2 Орхус Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Оденсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 20 16 2 2 32 - 13 50
2. Копенгаген 20 15 2 3 37 - 21 47
3. Орхус 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Брондбю 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 20 8 3 9 29 - 24 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 20 2 11 7 20 - 27 17
13. Эсбьерг 20 3 4 13 17 - 35 13
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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