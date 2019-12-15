Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Люнгбю
1:0
Конец матча
Стадион: Люнгбю Зрители: 2434
Силькеборг
28' Желтая карточкаКроне Свенн
35' Желтая карточкаРомер Марсель
1:0
60' ГолРомер Марсель
84' Желтая карточкаJeppe Gertsen
18
Шиембе
Кевин
10
Чорлу
Резан
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Andre RielНападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
35'
60'
1:0
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =4 -9Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе
Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг
Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг
Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 2:3 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|19
|16
|2
|1
|31 - 10
|50
|2.
|Копенгаген
|19
|14
|2
|3
|35 - 20
|44
|3.
|Орхус
|19
|10
|3
|6
|31 - 21
|33
|4.
|Брондбю
|1:1
|20
|10
|2
|8
|37 - 29
|32
|5.
|Раннерс
|20
|9
|3
|8
|35 - 28
|30
|6.
|Нордшелланн
|20
|8
|4
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Люнгбю
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|Оденсе
|19
|8
|3
|8
|28 - 22
|27
|9.
|Ольборг
|20
|7
|5
|8
|30 - 24
|26
|10.
|Хорсенс
|20
|7
|4
|9
|18 - 32
|25
|11.
|Сённерйюск
|20
|5
|7
|8
|24 - 34
|22
|12.
|Хобро
|1:1
|20
|2
|11
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Эсбьерг
|20
|3
|4
|13
|17 - 35
|13
|14.
|Силькеборг
|20
|2
|4
|14
|25 - 46
|10
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