Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Люнгбю
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2434
Силькеборг
0'
28' Желтая карточка
Кроне Свенн
35' Желтая карточка
Ромер Марсель
1:0
60' Гол
Ромер Марсель
84' Желтая карточка
Jeppe Gertsen
90'+4
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
9
Фосгаард
Лассе
30
Ромер
Марсель
21
Kasper
Enghardt
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
16
Нильсен
Эмиль
8
Gustav
Marcussen
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
24
Jeppe
Gertsen
25
Anders
Hagelskjaer
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
17
Mads
Kaalund
III
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
Люнгбю
3-4-1-2
Силькеборг
4-1-4-1

Ход матча

28'
 
Кроне Свенн
35'
Ромер Марсель
 
46'
Гюткьяер Фредерик
Frederik Winther2
 
60'
Ромер Марсель
(Чорлу Резан)
1:0
64'
 
Emil Holten
Mads Kaalund III
69'
Йеспер Чристджансен
Gustav Marcussen
 
78'
 
Sebastian Joergensen
Jeppe Okkels
82'
Нильсен Лассе II
Нильсен Эмиль
 
84'
 
Jeppe Gertsen
90'
 
Alexander Lind
Лесняк Филип

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе
Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг
Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг
Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Силькеборг 2:3 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион
Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 2:3 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 19 16 2 1 31 - 10 50
2. Копенгаген 19 14 2 3 35 - 20 44
3. Орхус 19 10 3 6 31 - 21 33
4. Брондбю 1:1 20 10 2 8 37 - 29 32
5. Раннерс 20 9 3 8 35 - 28 30
6. Нордшелланн 20 8 4 8 34 - 30 28
7. Люнгбю 20 8 4 8 26 - 33 28
8. Оденсе 19 8 3 8 28 - 22 27
9. Ольборг 20 7 5 8 30 - 24 26
10. Хорсенс 20 7 4 9 18 - 32 25
11. Сённерйюск 20 5 7 8 24 - 34 22
12. Хобро 1:1 20 2 11 7 20 - 27 17
13. Эсбьерг 20 3 4 13 17 - 35 13
14. Силькеборг 20 2 4 14 25 - 46 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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