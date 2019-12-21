Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 15'
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
27
Тетти
Александер
19
Трибулл
Том
17
Буэндия
Эмилиано
23
Маклин
Кенни
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Норвич
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал
Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага

Последние игры между собой

Норвич: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Вулверхэмптон 2:2 Норвич Норвич 0:2 Вулверхэмптон Норвич 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Норвич
Норвич 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Норвич Норвич 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Норвич Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Норвич Норвич 5:2 Вулверхэмптон Норвич 1:1 Вулверхэмптон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 16 26
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 18 5 10 3 24 - 21 25
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 18 6 6 6 15 - 19 24
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 6 5 7 17 - 24 23
11. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
12. Бёрнли 0:0 Заявка 18 6 4 8 22 - 29 22
13. Брайтон 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 25 21
14. Борнмут 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 18 4 4 10 23 - 30 16
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 18 4 4 10 18 - 36 16
19. Норвич 0:0 Заявка 18 3 4 11 18 - 35 13
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич 0:0 Вулверхэмптон
Норвич
14.3% (19)
Ничья
30.1% (40)
Вулверхэмптон
55.6% (74)
1:2 Вулверхэмптон
43.6% (58)
1:1 Ничья
26.3% (35)
0:1 Вулверхэмптон
6.8% (9)
1:0 Норвич
6% (8)
2:1 Норвич
6% (8)
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