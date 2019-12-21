Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Кэрроу Роуд
Вулверхэмптон
1
Крул
Тим
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал
Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага
Последние игры между собой
Норвич: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 16
|26
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|18
|5
|10
|3
|24 - 21
|25
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 19
|24
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 24
|23
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|12.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 29
|22
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|23 - 30
|16
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 36
|16
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 35
|13
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Норвич
14.3% (19)
Ничья
30.1% (40)
Вулверхэмптон
55.6% (74)
1:2 Вулверхэмптон
43.6% (58)
1:1 Ничья
26.3% (35)
0:1 Вулверхэмптон
6.8% (9)
1:0 Норвич
6% (8)
2:1 Норвич
6% (8)
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