Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Вилла Парк
Саутгемптон
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
35
Беднарек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд
Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 16
|26
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|18
|5
|10
|3
|24 - 21
|25
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 19
|24
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 24
|23
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|12.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 29
|22
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|23 - 30
|16
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 36
|16
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 35
|13
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Астон Вилла
77.3% (102)
Ничья
18.9% (25)
Саутгемптон
3.8% (5)
2:1 Астон Вилла
45.5% (60)
1:0 Астон Вилла
18.9% (25)
1:1 Ничья
16.7% (22)
2:0 Астон Вилла
9.1% (12)
3:1 Астон Вилла
3% (4)
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