Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Саутгемптон
0' 16'
1
Хитон
Том
24
Гильберт
Фредерик
22
Энгельс
Бьорн
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
14
Хурихан
Конор
21
Эль-Гази
Анвар
9
Уэсли
Мораес
10
Грилиш
Джек
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
Астон Вилла
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

8'
Накамба Марвелус
Макгинн Джон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд
Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла 2:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Астон Вилла Кубок лиги Саутгемптон 6:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 16 26
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 18 5 10 3 24 - 21 25
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 18 6 6 6 15 - 19 24
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 6 5 7 17 - 24 23
11. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
12. Бёрнли 0:0 Заявка 18 6 4 8 22 - 29 22
13. Брайтон 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 25 21
14. Борнмут 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 18 4 4 10 23 - 30 16
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 18 4 4 10 18 - 36 16
19. Норвич 0:0 Заявка 18 3 4 11 18 - 35 13
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Саутгемптон
Астон Вилла
77.3% (102)
Ничья
18.9% (25)
Саутгемптон
3.8% (5)
2:1 Астон Вилла
45.5% (60)
1:0 Астон Вилла
18.9% (25)
1:1 Ничья
16.7% (22)
2:0 Астон Вилла
9.1% (12)
3:1 Астон Вилла
3% (4)
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