Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

16' Удар от ворот произведет Саутгемптон

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Саутгемптон

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч остановлен

10' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Макгинн Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Макгинн Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Саутгемптон начинает с центра поля