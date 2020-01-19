Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Ливерпуль
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон
Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|22
|1
|0
|54 - 15
|67
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|65 - 27
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|52 - 24
|48
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|41 - 32
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 29
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|38 - 32
|34
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|35 - 32
|34
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|25 - 23
|33
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|31 - 42
|31
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|28 - 38
|30
|11.
|Эвертон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 35
|30
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 36
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 28
|30
|14.
|Арсенал
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|32 - 34
|30
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 45
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 34
|25
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|27 - 38
|23
|18.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|21 - 36
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|24 - 47
|17
Вест Хэм
1.4% (1)
Ничья
2.7% (2)
Ливерпуль
95.9% (71)
1:2 Ливерпуль
40.5% (30)
0:2 Ливерпуль
17.6% (13)
1:3 Ливерпуль
14.9% (11)
0:1 Ливерпуль
9.5% (7)
0:3 Ливерпуль
5.4% (4)
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