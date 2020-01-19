Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вест Хэм
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон
Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига
Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 23 22 1 0 54 - 15 67
2. Манчестер Сити Заявка 24 16 3 5 65 - 27 51
3. Лестер Заявка 24 15 3 6 52 - 24 48
4. Челси Заявка 24 12 4 8 41 - 32 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 24 9 7 8 36 - 29 34
6. Тоттенхэм Заявка 24 9 7 8 38 - 32 34
7. Вулверхэмптон Заявка 24 8 10 6 35 - 32 34
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 8 9 7 25 - 23 33
9. Саутгемптон Заявка 24 9 4 11 31 - 42 31
10. Бёрнли Заявка 24 9 3 12 28 - 38 30
11. Эвертон Заявка 24 8 6 10 28 - 35 30
12. Ньюкасл Заявка 24 8 6 10 24 - 36 30
13. Кристал Пэлас Заявка 24 7 9 8 22 - 28 30
14. Арсенал Заявка 24 6 12 6 32 - 34 30
15. Астон Вилла Заявка 24 7 4 13 31 - 45 25
16. Брайтон Заявка 24 6 7 11 27 - 34 25
17. Вест Хэм Заявка 23 6 5 12 27 - 38 23
18. Борнмут Заявка 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Уотфорд Заявка 24 5 8 11 21 - 36 23
20. Норвич Заявка 24 4 5 15 24 - 47 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 29.01.2020, осталось 2 дня 22 часа 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль
    Вест Хэм
    1.4% (1)
    Ничья
    2.7% (2)
    Ливерпуль
    95.9% (71)
    1:2 Ливерпуль
    40.5% (30)
    0:2 Ливерпуль
    17.6% (13)
    1:3 Ливерпуль
    14.9% (11)
    0:1 Ливерпуль
    9.5% (7)
    0:3 Ливерпуль
    5.4% (4)
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