Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 17'
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
20
Лежён
Флорьян
14
Хейден
Исаак
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
3
Дамметт
Пол
9
Жоэлинтон
7
Кэрролл
Эндрю
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
8
Куйяте
Шейку
3
Ван
Анхольт
Патрик
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
17
Бентеке
Кристиан
Ньюкасл
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 16 26
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 18 5 10 3 24 - 21 25
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 18 6 6 6 15 - 19 24
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 6 5 7 17 - 24 23
11. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
12. Бёрнли 0:0 Заявка 18 6 4 8 22 - 29 22
13. Брайтон 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 25 21
14. Борнмут 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 18 4 4 10 23 - 30 16
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 18 4 4 10 18 - 36 16
19. Норвич 0:0 Заявка 18 3 4 11 18 - 35 13
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл
71.2% (94)
Ничья
25.8% (34)
Кристал Пэлас
3% (4)
1:0 Ньюкасл
31.8% (42)
2:1 Ньюкасл
29.5% (39)
1:1 Ничья
21.2% (28)
2:0 Ньюкасл
5.3% (7)
3:1 Ньюкасл
3.8% (5)
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