Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Кристал Пэлас
14
Хейден
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 James Daly2
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 16
|26
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|18
|5
|10
|3
|24 - 21
|25
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 19
|24
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 24
|23
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|12.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 29
|22
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|23 - 30
|16
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 36
|16
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 35
|13
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Ньюкасл
71.2% (94)
Ничья
25.8% (34)
Кристал Пэлас
3% (4)
1:0 Ньюкасл
31.8% (42)
2:1 Ньюкасл
29.5% (39)
1:1 Ничья
21.2% (28)
2:0 Ньюкасл
5.3% (7)
3:1 Ньюкасл
3.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...