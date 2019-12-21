Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
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Иган Джон
17'
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
18
Муй
Аарон
13
Гросс
Паскаль
11
Троссар
Леандро
7
Мопе
Нил
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
8
Фримен
Люк
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
Брайтон
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

8'
 
Иган Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон
Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 16 26
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 18 5 10 3 24 - 21 25
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 18 6 6 6 15 - 19 24
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 6 5 7 17 - 24 23
11. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
12. Бёрнли 0:0 Заявка 18 6 4 8 22 - 29 22
13. Брайтон 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 25 21
14. Борнмут 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 18 4 4 10 23 - 30 16
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 18 4 4 10 18 - 36 16
19. Норвич 0:0 Заявка 18 3 4 11 18 - 35 13
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон
51.1% (68)
Ничья
34.6% (46)
Шеффилд Юнайтед
14.3% (19)
1:1 Ничья
30.8% (41)
2:1 Брайтон
26.3% (35)
1:0 Брайтон
23.3% (31)
1:2 Шеффилд Юнайтед
9.8% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
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