Англия: Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Фалмер
Шеффилд Юнайтед
8' Undefined phrase: football_event_Иган Джон
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
12
Иган
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
23 Ben Osborn2
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон
Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 16
|26
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|18
|5
|10
|3
|24 - 21
|25
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 19
|24
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 24
|23
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|12.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 29
|22
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|23 - 30
|16
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 36
|16
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 35
|13
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Брайтон
51.1% (68)
Ничья
34.6% (46)
Шеффилд Юнайтед
14.3% (19)
1:1 Ничья
30.8% (41)
2:1 Брайтон
26.3% (35)
1:0 Брайтон
23.3% (31)
1:2 Шеффилд Юнайтед
9.8% (13)
2:2 Ничья
3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...