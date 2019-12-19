Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Челси
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Челси Последние 20 матчей: +11 =2 -7Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла
Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Челси Кубок Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 16
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|24 - 21
|24
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 27
|22
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|13.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|14.
|Борнмут
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 29
|18
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 30
|15
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 36
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 35
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Тоттенхэм
60.3% (35)
Ничья
24.1% (14)
Челси
15.5% (9)
2:1 Тоттенхэм
44.8% (26)
1:1 Ничья
19% (11)
1:2 Челси
12.1% (7)
1:0 Тоттенхэм
6.9% (4)
2:2 Ничья
5.2% (3)
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