Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Челси

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Челси Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла
Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига
Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Челси Кубок Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 6 7 4 21 - 16 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 5 9 3 24 - 21 24
9. Кристал Пэлас Заявка 17 6 5 6 15 - 19 23
10. Ньюкасл Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
11. Арсенал Заявка 17 5 7 5 24 - 27 22
12. Бёрнли Заявка 17 6 3 8 22 - 29 21
13. Брайтон Заявка 17 5 5 7 21 - 25 20
14. Борнмут Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 17 5 3 9 20 - 29 18
17. Астон Вилла Заявка 17 4 3 10 23 - 30 15
18. Саутгемптон Заявка 17 4 3 10 18 - 36 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 18 - 35 12
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси

    До начала игры, которая состоится 22.12.2019, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
    Тоттенхэм
    60.3% (35)
    Ничья
    24.1% (14)
    Челси
    15.5% (9)
    2:1 Тоттенхэм
    44.8% (26)
    1:1 Ничья
    19% (11)
    1:2 Челси
    12.1% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
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