Польша: Экстракласса 2019-2020

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LKS Lodz1
1:3
Второй тайм: 74'

Стадион:
Висла Краков
0'
6' Желтая карточка
Maciej Wolski
12' Красная карточка
Kamil Juraszek
0:1
14' Гол
Садлок Мацей
16' Желтая карточка
Собоциньский Ян
1:1
33' Пенальти
Dani Ramirez
34' Желтая карточка
Chuca2
1:2
43' Пенальти
Блащиковский Якуб
1:3
45' Гол в свои ворота
Maksymilian Rozwandowicz
74'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
8
Kamil
Rozmus
28
Пионтек
Лукаш
23
Калинковски
Бартоломей
19
Тромбка
Михал
11
Dani
Ramirez
6
Maciej
Wolski
20
Pirulo
II
22
Michal
Buchalik
4
Садлок
Мацей
5
Lukas
Klemenz
2
Яницки
Рафал
8
Бурлига
Лукаш
10
Баша
Вулнет
7
Мак
Михал
99
Damian
Pawlowski
18
Chuca2
16
Блащиковский
Якуб
23
Брожек
Павел
LKS Lodz1
4-2-3-1
Висла Краков
4-1-4-1

Ход матча

6'
Maciej Wolski
 
12'
Kamil Juraszek
 
14'
0:1
Садлок Мацей
16'
Собоциньский Ян
 
16'
Maksymilian Rozwandowicz
Maciej Wolski
 
20'
 
Василевски Марцин
Lukas Klemenz
33'
Dani Ramirez
1:1
34'
 
Chuca2
43'
1:2
Блащиковский Якуб
45'
1:3
Maksymilian Rozwandowicz
46'
Guima II
Тромбка Михал
 
53'
 
Богуски Рафал
Chuca2
67'
Секульски Лукаш
Калинковски Бартоломей
 
72'
 
Alexander Buksa
Брожек Павел

Предыдущие игры

LKS Lodz1 Последние 9 матчей: +3 =0 -6
Пяст 2:1 LKS Lodz1 Лех 2:0 LKS Lodz1 Тыхы 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 1:0 Краковия
Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже LKS Lodz1 2:0 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков
Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 19 12 2 5 39 - 18 38
2. Погонь Щецин 19 10 5 4 22 - 15 35
3. Шлёнск 19 9 7 3 27 - 19 34
4. Краковия 19 10 3 6 27 - 16 33
5. Пяст 19 9 4 6 21 - 19 31
6. Лех 19 8 6 5 32 - 19 30
7. Лехия Гданьск 19 8 6 5 23 - 19 30
8. Ягеллония 19 8 5 6 31 - 23 29
9. Висла Плоцк 19 8 3 8 23 - 31 27
10. Ракув 19 8 1 10 21 - 29 25
11. Заглембе Любин 19 7 4 8 29 - 27 25
12. Арка Гдыня 19 5 5 9 16 - 27 20
13. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
14. Корона Кельце 19 5 3 11 11 - 24 18
15. Висла Краков 3:1 20 5 2 13 21 - 34 17
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 1:3 8 2 0 6 6 - 13 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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