Польша: Экстракласса 2019-2020
LKS Lodz1
1:3
Второй тайм: 74'
Стадион: Stadion LKS
Висла Краков
6' Желтая карточкаMaciej Wolski
12' Красная карточкаKamil Juraszek
0:1
14' ГолСадлок Мацей
16' Желтая карточкаСобоциньский Ян
1:1
33' ПенальтиDani Ramirez
34' Желтая карточкаChuca2
1:2
43' ПенальтиБлащиковский Якуб
1:3
45' Гол в свои воротаMaksymilian Rozwandowicz
21
Jan
Grzesik
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
II
10
Баша
Вулнет
18
Chuca2
23
Брожек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
14 Guima II
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Chuca2Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
15 Sales Jean1
-
43 Dawid Szot
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
12'
14'
0:1
16'
33'
1:1
34'
43'
45'
53'
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +4 =2 -14Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков
Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|19
|12
|2
|5
|39 - 18
|38
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|5
|4
|22 - 15
|35
|3.
|Шлёнск
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|4.
|Краковия
|19
|10
|3
|6
|27 - 16
|33
|5.
|Пяст
|19
|9
|4
|6
|21 - 19
|31
|6.
|Лех
|19
|8
|6
|5
|32 - 19
|30
|7.
|Лехия Гданьск
|19
|8
|6
|5
|23 - 19
|30
|8.
|Ягеллония
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|29
|9.
|Висла Плоцк
|19
|8
|3
|8
|23 - 31
|27
|10.
|Ракув
|19
|8
|1
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Заглембе Любин
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|12.
|Арка Гдыня
|19
|5
|5
|9
|16 - 27
|20
|13.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|14.
|Корона Кельце
|19
|5
|3
|11
|11 - 24
|18
|15.
|Висла Краков
|3:1
|20
|5
|2
|13
|21 - 34
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1:3
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
Загрузка...