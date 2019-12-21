Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2318
Пяст
0'
1:0
16' Гол
Меребашвили Георгий
23' Желтая карточка
Рикардиньо II
25' Желтая карточка
Маларчик Пётр
1:1
35' Гол
Бадиа Жерар
47' Желтая карточка
Петровски Марцин
2:1
57' Гол
Меребашвили Георгий
90'+6
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
2
Damian
Michalski
18
Alan
Uryga
7
Томасик
Пётр
6
Damian
Rasak
28
Амбросевич
Мацей
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
21
Рикардиньо
II
26
Плах
Франтишек
5
Петровски
Марцин
34
Маларчик
Пётр
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
19
Sebastian
Milewski
9
Пажишек
Пётр
Висла Плоцк
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

16'
Меребашвили Георгий
(Alan Uryga)
1:0
23'
Рикардиньо II
 
25'
 
Маларчик Пётр
35'
1:1
Бадиа Жерар
(Петровски Марцин)
47'
 
Петровски Марцин
57'
Меребашвили Георгий
(Рикардиньо II)
2:1
61'
 
Йодловец Томаш
Соколовски Патрик
73'
 
Тушыньски Патрык
Пажишек Пётр
79'
Olaf Nowak
Рикардиньо II
 
81'
 
Рыманяк Бартош
Бадиа Жерар
85'
Angel Garcia II
Амбросевич Мацей
 
90'
Сахити Суад
Меребашвили Георгий
 

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк
Пяст Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Пяст 2:1 LKS Lodz1 Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск
Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Пяст Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса
Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:0 Пяст First League Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 20 12 2 6 40 - 20 38
2. Краковия 20 11 3 6 29 - 16 36
3. Погонь Щецин 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 20 9 7 4 27 - 21 34
5. Пяст 20 9 4 7 22 - 21 31
6. Лех 20 8 7 5 33 - 20 31
7. Висла Плоцк 20 9 3 8 25 - 32 30
8. Лехия Гданьск 20 8 6 6 23 - 22 30
9. Ягеллония 19 8 5 6 31 - 23 29
10. Ракув 20 9 1 10 24 - 29 28
11. Заглембе Любин 20 8 4 8 31 - 28 28
12. Корона Кельце 20 6 3 11 12 - 24 21
13. Арка Гдыня 20 5 6 9 17 - 28 21
14. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
15. Висла Краков 20 5 2 13 22 - 35 17
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 8 2 0 6 7 - 14 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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