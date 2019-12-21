Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
2:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски Зрители: 2318
Пяст
1:0
16' ГолМеребашвили Георгий
23' Желтая карточкаРикардиньо II
25' Желтая карточкаМаларчик Пётр
1:1
35' ГолБадиа Жерар
47' Желтая карточкаПетровски Марцин
2:1
57' ГолМеребашвили Георгий
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Завада ОскарНападающий
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
16'
23'
25'
35'
1:1
47'
57'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =2 -9Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк
Пяст Последние 20 матчей: +12 =3 -5Пяст 2:1 LKS Lodz1 Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск
Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|20
|12
|2
|6
|40 - 20
|38
|2.
|Краковия
|20
|11
|3
|6
|29 - 16
|36
|3.
|Погонь Щецин
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|20
|9
|7
|4
|27 - 21
|34
|5.
|Пяст
|20
|9
|4
|7
|22 - 21
|31
|6.
|Лех
|20
|8
|7
|5
|33 - 20
|31
|7.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|25 - 32
|30
|8.
|Лехия Гданьск
|20
|8
|6
|6
|23 - 22
|30
|9.
|Ягеллония
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|29
|10.
|Ракув
|20
|9
|1
|10
|24 - 29
|28
|11.
|Заглембе Любин
|20
|8
|4
|8
|31 - 28
|28
|12.
|Корона Кельце
|20
|6
|3
|11
|12 - 24
|21
|13.
|Арка Гдыня
|20
|5
|6
|9
|17 - 28
|21
|14.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|15.
|Висла Краков
|20
|5
|2
|13
|22 - 35
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
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