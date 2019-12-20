Польша: Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Заглебье Любин
Легия
12' Желтая карточкаAndre Martins1
28' Желтая карточкаВетеска Матеуш
31' Желтая карточкаAlan Czerwinski
0:1
32' ГолJaroslaw Niezgoda
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
34
Астис
Иньяки
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
82
Luquinhas1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
17 Patryk SzyszПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
20 Канте ХосеПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
12'
28'
31'
32'
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце
Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0
|20
|12
|3
|5
|39 - 18
|39
|2.
|Краковия
|20
|11
|3
|6
|29 - 16
|36
|3.
|Погонь Щецин
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|20
|9
|7
|4
|27 - 21
|34
|5.
|Пяст
|19
|9
|4
|6
|21 - 19
|31
|6.
|Лех
|20
|8
|7
|5
|33 - 20
|31
|7.
|Лехия Гданьск
|19
|8
|6
|5
|23 - 19
|30
|8.
|Ягеллония
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|29
|9.
|Висла Плоцк
|19
|8
|3
|8
|23 - 31
|27
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|20
|7
|5
|8
|29 - 27
|26
|11.
|Ракув
|19
|8
|1
|10
|21 - 29
|25
|12.
|Корона Кельце
|20
|6
|3
|11
|12 - 24
|21
|13.
|Арка Гдыня
|20
|5
|6
|9
|17 - 28
|21
|14.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|15.
|Висла Краков
|20
|5
|2
|13
|22 - 35
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
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