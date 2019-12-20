Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Легия
0'
12' Желтая карточка
Andre Martins1
28' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
31' Желтая карточка
Alan Czerwinski
0:1
32' Гол
Jaroslaw Niezgoda
39'
12
Флоренц
Конрад
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
8
Lukasz
Poreba
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
21
Bartosz
Bialek
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
34
Астис
Иньяки
4
Ветеска
Матеуш
14
Michal
Karbownik
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
82
Luquinhas1
11
Jaroslaw
Niezgoda
Заглембе Любин
4-2-3-1
Легия
4-3-2-1

Ход матча

12'
 
Andre Martins1
28'
 
Ветеска Матеуш
31'
Alan Czerwinski
 
32'
0:1
Jaroslaw Niezgoda
(Вшолек Павел)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце
Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Легия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:3 Заглембе Любин Экстракласса
Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:0 20 12 3 5 39 - 18 39
2. Краковия 20 11 3 6 29 - 16 36
3. Погонь Щецин 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 20 9 7 4 27 - 21 34
5. Пяст 19 9 4 6 21 - 19 31
6. Лех 20 8 7 5 33 - 20 31
7. Лехия Гданьск 19 8 6 5 23 - 19 30
8. Ягеллония 19 8 5 6 31 - 23 29
9. Висла Плоцк 19 8 3 8 23 - 31 27
10. Заглембе Любин 0:0 20 7 5 8 29 - 27 26
11. Ракув 19 8 1 10 21 - 29 25
12. Корона Кельце 20 6 3 11 12 - 24 21
13. Арка Гдыня 20 5 6 9 17 - 28 21
14. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
15. Висла Краков 20 5 2 13 22 - 35 17
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 8 2 0 6 7 - 14 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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