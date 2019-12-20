Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
0:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Корона Кельце
0'
41' Желтая карточка
Триантафиллопулос Костас
45' Красная карточка
Ognjen Gnjatic
0:1
50' Гол
Пучко Матей
89'
1
Стипица
Данте
15
Hubert
Matynia
55
Ласицки
Игор
13
Триантафиллопулос
Костас
22
David
Stec
28
Подставски
Томаш
29
Листковски
Марчин
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Спиридонович
Срдан
16
Santeri
Hostikka
7
Michalis
Manias
88
Marek
Koziol
25
Grzegorz
Szymusik
4
Цимопулос
Темис
5
Ковачевич
Аднан
31
Милетич
Неманья
39
Пачинда
Эрик
14
Jakub
Zubrowski
6
Ognjen
Gnjatic
19
Andres
Lioi
11
Гардавски
Михаэль
27
Пучко
Матей
Погонь Щецин
4-2-3-1
Корона Кельце
4-2-3-1

Ход матча

41'
Триантафиллопулос Костас
 
45'
 
Ognjen Gnjatic
46'
 
Радин Милан
Andres Lioi
50'
0:1
Пучко Матей
54'
Marcel Wedrychowski
Подставски Томаш
 
61'
Фронччак Адам
Santeri Hostikka
 
67'
Дабровски Дамьян
Листковски Марчин
 

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув
Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 2
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 6
Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 19 12 2 5 39 - 18 38
2. Краковия 2:0 20 11 3 6 29 - 16 36
3. Погонь Щецин 0:1 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 0:2 20 9 7 4 27 - 21 34
5. Пяст 19 9 4 6 21 - 19 31
6. Лех 20 8 7 5 33 - 20 31
7. Лехия Гданьск 19 8 6 5 23 - 19 30
8. Ягеллония 19 8 5 6 31 - 23 29
9. Висла Плоцк 19 8 3 8 23 - 31 27
10. Ракув 19 8 1 10 21 - 29 25
11. Заглембе Любин 19 7 4 8 29 - 27 25
12. Корона Кельце 1:0 20 6 3 11 12 - 24 21
13. Арка Гдыня 20 5 6 9 17 - 28 21
14. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
15. Висла Краков 20 5 2 13 22 - 35 17
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 8 2 0 6 7 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    УДАЛЕНА! - Ognjen Gnjatic получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    41'
    Триантафиллопулос Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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