Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
0:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Корона Кельце
41' Желтая карточкаТриантафиллопулос Костас
45' Красная карточкаOgnjen Gnjatic
0:1
50' ГолПучко Матей
55
Ласицки
Игор
22
David
Stec
88
Marek
Koziol
39
Пачинда
Эрик
19
Andres
Lioi
27
Пучко
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
-
22 David StecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andres LioiПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
Ход матча
45'
50'
0:1
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =5 -6Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =3 -12Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув
Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 2
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 6
Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Корона Кельце 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Корона Кельце Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|19
|12
|2
|5
|39 - 18
|38
|2.
|Краковия
|2:0
|20
|11
|3
|6
|29 - 16
|36
|3.
|Погонь Щецин
|0:1
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|0:2
|20
|9
|7
|4
|27 - 21
|34
|5.
|Пяст
|19
|9
|4
|6
|21 - 19
|31
|6.
|Лех
|20
|8
|7
|5
|33 - 20
|31
|7.
|Лехия Гданьск
|19
|8
|6
|5
|23 - 19
|30
|8.
|Ягеллония
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|29
|9.
|Висла Плоцк
|19
|8
|3
|8
|23 - 31
|27
|10.
|Ракув
|19
|8
|1
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Заглембе Любин
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|12.
|Корона Кельце
|1:0
|20
|6
|3
|11
|12 - 24
|21
|13.
|Арка Гдыня
|20
|5
|6
|9
|17 - 28
|21
|14.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|15.
|Висла Краков
|20
|5
|2
|13
|22 - 35
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
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