Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лехия Гданьск
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Ракув
0' 57'
1
Аломерович
Златан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
9
Patryk
Lipski
36
Маковский
Томаш
21
Пешко
Славомир
7
Гаёс
Мацей
17
Гараслин
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
29
Шумски
Якуб
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
4
Kamil
Piatkowski
27
Бартл
Даниэл
8
Лукович
Андрия
18
Бабенко
Руслан
22
Скурась
Михал
30
Щепаньски
Милош
7
Maciej
Domanski
9
Sebastian
Musiolik
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония
Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ракув 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 20 12 2 6 40 - 20 38
2. Краковия 20 11 3 6 29 - 16 36
3. Погонь Щецин 20 10 5 5 22 - 16 35
4. Шлёнск 20 9 7 4 27 - 21 34
5. Пяст 19 9 4 6 21 - 19 31
6. Лех 20 8 7 5 33 - 20 31
7. Лехия Гданьск 0:0 20 8 7 5 23 - 19 31
8. Ягеллония 19 8 5 6 31 - 23 29
9. Заглембе Любин 20 8 4 8 31 - 28 28
10. Висла Плоцк 19 8 3 8 23 - 31 27
11. Ракув 0:0 20 8 2 10 21 - 29 26
12. Корона Кельце 20 6 3 11 12 - 24 21
13. Арка Гдыня 20 5 6 9 17 - 28 21
14. Гурник Забже 19 4 8 7 21 - 27 20
15. Висла Краков 20 5 2 13 22 - 35 17
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 8 2 0 6 7 - 14 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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