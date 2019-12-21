Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Ракув
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
77 Rafal Kobryn
-
30 Pawel Zuk
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:1 LKS Lodz1 Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония
Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|20
|12
|2
|6
|40 - 20
|38
|2.
|Краковия
|20
|11
|3
|6
|29 - 16
|36
|3.
|Погонь Щецин
|20
|10
|5
|5
|22 - 16
|35
|4.
|Шлёнск
|20
|9
|7
|4
|27 - 21
|34
|5.
|Пяст
|19
|9
|4
|6
|21 - 19
|31
|6.
|Лех
|20
|8
|7
|5
|33 - 20
|31
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0
|20
|8
|7
|5
|23 - 19
|31
|8.
|Ягеллония
|19
|8
|5
|6
|31 - 23
|29
|9.
|Заглембе Любин
|20
|8
|4
|8
|31 - 28
|28
|10.
|Висла Плоцк
|19
|8
|3
|8
|23 - 31
|27
|11.
|Ракув
|0:0
|20
|8
|2
|10
|21 - 29
|26
|12.
|Корона Кельце
|20
|6
|3
|11
|12 - 24
|21
|13.
|Арка Гдыня
|20
|5
|6
|9
|17 - 28
|21
|14.
|Гурник Забже
|19
|4
|8
|7
|21 - 27
|20
|15.
|Висла Краков
|20
|5
|2
|13
|22 - 35
|17
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
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