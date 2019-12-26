Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Делофеу Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Удар от ворот произведет Уотфорд

48' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Уотфорд

47' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

46' Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Плохо играет Дини Трой - неудачный вынос, и мяч у соперниц

43' Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

36' После проверки VAR судья не изменил решения - Шеффилд Юнайтед пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Хьюз Уилл ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

35' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Уотфорд

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Кабаселе Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Делофеу Херард изменил счет на табло!

27' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

25' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Уотфорд

21' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

12' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Уотфорд начинает с центра поля