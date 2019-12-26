Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30222
Уотфорд
0'
0:1
27' Гол
Делофеу Херард
1:1
36' Пенальти
Норвуд Оливер
46' Желтая карточка
Каткарт Крейг
74' Желтая карточка
Делофеу Херард
88' Желтая карточка
Чалоба Натаниэл
90'+5
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
14
Чалоба
Натаниэл
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

27'
0:1
Делофеу Херард
(Чалоба Натаниэл)
36'
Норвуд Оливер
1:1
46'
 
Перейра Роберто
Сарр Исмаила
46'
 
Каткарт Крейг
63'
Муссе Ли
Макбарни Оливер
 
74'
 
Делофеу Херард
80'
 
Грэй Андре
Дини Трой
88'
 
Чалоба Натаниэл
89'
 
Доусон Крэйг
Чалоба Натаниэл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Уотфорд Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Уотфорд 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Уотфорд Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
Новости матча
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
79.9% (111)
Ничья
10.8% (15)
Уотфорд
9.4% (13)
1:0 Шеффилд Юнайтед
35.3% (49)
2:1 Шеффилд Юнайтед
25.2% (35)
2:0 Шеффилд Юнайтед
16.5% (23)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:2 Уотфорд
5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...