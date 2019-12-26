Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:1
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн Зрители: 30222
Уотфорд
0:1
27' ГолДелофеу Херард
1:1
36' ПенальтиНорвуд Оливер
46' Желтая карточкаКаткарт Крейг
74' Желтая карточкаДелофеу Херард
88' Желтая карточкаЧалоба Натаниэл
12
Иган
Джон
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кико ФеменияЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КинаПолузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
36'
1:1
46'
74'
80'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Уотфорд Последние 20 матчей: +4 =6 -10Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Шеффилд Юнайтед
79.9% (111)
Ничья
10.8% (15)
Уотфорд
9.4% (13)
1:0 Шеффилд Юнайтед
35.3% (49)
2:1 Шеффилд Юнайтед
25.2% (35)
2:0 Шеффилд Юнайтед
16.5% (23)
1:1 Ничья
10.1% (14)
1:2 Уотфорд
5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...