Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кристал Пэлас вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 25462 болельщиков

95' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

93' Крессуэлл Арон получил желтую карточку от судьи

93' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хорошие скиллы дриблинга показывает Айю Джордан , обходя своих соперников

89' Сабалета Пабло получил желтую карточку от судьи

89' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Огбонна Анджело получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Огбонна Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

78' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Плохо играет Сахо Мамаду - неудачный вынос, и мяч у соперниц

74' Заха Уилфрид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

73' Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хорошая попытка от Заха Уилфрид , был неплохой удар, но вратарь спас

71' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

70' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Куйяте Шейку классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

68' Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Снодграсс Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Куйяте Шейку ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

64' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Г О О О О Л - Снодграсс Роберт изменил счет на табло!

56' Хорошие скиллы дриблинга показывает Миливоевич Лука , обходя своих соперников

55' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Крессуэлл Арон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

53' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Айю Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Айю Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

47' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля