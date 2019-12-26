Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
2:1
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк Зрители: 25462
Вест Хэм
0:1
57' ГолСнодграсс Роберт
1:1
68' ГолКуйяте Шейку
89' Желтая карточкаСабалета Пабло
2:1
90' ГолАйю Джордан
90' Желтая карточкаКрессуэлл Арон
34
Келли
Мартин
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Joseph Anang
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
57'
68'
1:1
89'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Кристал Пэлас
45.3% (63)
Ничья
38.8% (54)
Вест Хэм
15.8% (22)
1:1 Ничья
33.1% (46)
2:1 Кристал Пэлас
29.5% (41)
1:0 Кристал Пэлас
15.8% (22)
1:2 Вест Хэм
9.4% (13)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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