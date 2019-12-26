Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25462
Вест Хэм
0'
0:1
57' Гол
Снодграсс Роберт
1:1
68' Гол
Куйяте Шейку
89' Желтая карточка
Сабалета Пабло
2:1
90' Гол
Айю Джордан
90' Желтая карточка
Крессуэлл Арон
90'+6
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
7
Мейер
Максимилиан
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
13
Роберто
Хименес
5
Сабалета
Пабло
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
11
Снодграсс
Роберт
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
22
Алле
Себастьян
Кристал Пэлас
4-3-3
Вест Хэм
4-4-2

Ход матча

57'
0:1
Снодграсс Роберт
(Антонио Майкл)
58'
 
Лансини Мануэль
Форнальс Пабло
65'
Ридевальд Жайро
Ван Анхольт Патрик
 
68'
Куйяте Шейку
(Айю Джордан)
1:1
75'
 
Андерсон Фелипе
Алле Себастьян
75'
Уикхэм Коннор
Мейер Максимилиан
 
88'
Маккарти Джеймс
Куйяте Шейку
 
89'
 
Сабалета Пабло
90'
Айю Джордан
(Уикхэм Коннор)
2:1
90'
 
Айети Альбиан
Снодграсс Роберт
90'
 
Крессуэлл Арон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Кристал Пэлас
45.3% (63)
Ничья
38.8% (54)
Вест Хэм
15.8% (22)
1:1 Ничья
33.1% (46)
2:1 Кристал Пэлас
29.5% (41)
1:0 Кристал Пэлас
15.8% (22)
1:2 Вест Хэм
9.4% (13)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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