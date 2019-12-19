Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Ньюкасл

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар
Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 18 10 2 6 33 - 25 32
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
7. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 32 - 26 26
8. Ньюкасл Заявка 18 7 4 7 18 - 24 25
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 7 5 26 - 22 25
10. Бёрнли Заявка 18 7 3 8 23 - 29 24
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
12. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
13. Брайтон Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
14. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Борнмут Заявка 18 5 4 9 19 - 25 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Саутгемптон Заявка 18 5 3 10 21 - 37 18
18. Астон Вилла Заявка 18 4 3 11 24 - 33 15
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 19 - 37 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

    До начала игры, которая состоится 26.12.2019, осталось 2 дня 16 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    100% (66)
    Ничья
    0% (0)
    Ньюкасл
    0% (0)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    37.9% (25)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    31.8% (21)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    15.2% (10)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.6% (7)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    3% (2)
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