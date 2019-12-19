Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Ньюкасл
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар
Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|33 - 25
|32
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 26
|26
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 22
|25
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 29
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|12.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|15.
|Борнмут
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 37
|18
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|24 - 33
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 37
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
Манчестер Юнайтед
100% (66)
Ничья
0% (0)
Ньюкасл
0% (0)
2:1 Манчестер Юнайтед
37.9% (25)
2:0 Манчестер Юнайтед
31.8% (21)
3:1 Манчестер Юнайтед
15.2% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.6% (7)
3:2 Манчестер Юнайтед
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...