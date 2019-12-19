Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Челси
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси
Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Саутгемптон 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Саутгемптон Кубок
Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 18 10 2 6 33 - 25 32
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
7. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 32 - 26 26
8. Ньюкасл Заявка 18 7 4 7 18 - 24 25
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 7 5 26 - 22 25
10. Бёрнли Заявка 18 7 3 8 23 - 29 24
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
12. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
13. Брайтон Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
14. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Борнмут Заявка 18 5 4 9 19 - 25 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Саутгемптон Заявка 18 5 3 10 21 - 37 18
18. Астон Вилла Заявка 18 4 3 11 24 - 33 15
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 19 - 37 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Саутгемптон

    До начала игры, которая состоится 26.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон
    Челси
    95.5% (63)
    Ничья
    1.5% (1)
    Саутгемптон
    3% (2)
    2:0 Челси
    48.5% (32)
    2:1 Челси
    22.7% (15)
    3:1 Челси
    12.1% (8)
    1:0 Челси
    10.6% (7)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...