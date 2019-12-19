Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Саутгемптон
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси
Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич
Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Саутгемптон 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Челси 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Челси Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Челси 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Челси Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:5 Челси Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|33 - 25
|32
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 26
|26
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 22
|25
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 29
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|12.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|15.
|Борнмут
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 37
|18
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|24 - 33
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 37
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
Челси
95.5% (63)
Ничья
1.5% (1)
Саутгемптон
3% (2)
2:0 Челси
48.5% (32)
2:1 Челси
22.7% (15)
3:1 Челси
12.1% (8)
1:0 Челси
10.6% (7)
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