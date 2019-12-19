Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон
Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Брайтон 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 18 10 2 6 33 - 25 32
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
7. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 32 - 26 26
8. Ньюкасл Заявка 18 7 4 7 18 - 24 25
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 7 5 26 - 22 25
10. Бёрнли Заявка 18 7 3 8 23 - 29 24
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
12. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
13. Брайтон Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
14. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Борнмут Заявка 18 5 4 9 19 - 25 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Саутгемптон Заявка 18 5 3 10 21 - 37 18
18. Астон Вилла Заявка 18 4 3 11 24 - 33 15
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 19 - 37 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 26.12.2019, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон
    Тоттенхэм
    100% (72)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    0% (0)
    2:0 Тоттенхэм
    41.7% (30)
    2:1 Тоттенхэм
    26.4% (19)
    3:1 Тоттенхэм
    16.7% (12)
    3:0 Тоттенхэм
    8.3% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    5.6% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...