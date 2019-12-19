Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Брайтон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон
Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|33 - 25
|32
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 26
|26
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 22
|25
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 29
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|12.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|15.
|Борнмут
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 37
|18
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|24 - 33
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 37
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
Тоттенхэм
100% (72)
Ничья
0% (0)
Брайтон
0% (0)
2:0 Тоттенхэм
41.7% (30)
2:1 Тоттенхэм
26.4% (19)
3:1 Тоттенхэм
16.7% (12)
3:0 Тоттенхэм
8.3% (6)
1:0 Тоттенхэм
5.6% (4)
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