Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
1:0
Конец матча
Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39177
Бёрнли
1:0
80' ГолКалверт-Льюин Доминик
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Кин МойзеЗащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
74'
80'
86'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси
Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити
Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Эвертон
90.6% (125)
Ничья
8.7% (12)
Бёрнли
0.7% (1)
2:1 Эвертон
44.2% (61)
1:0 Эвертон
23.9% (33)
2:0 Эвертон
13.8% (19)
1:1 Ничья
8% (11)
3:1 Эвертон
3.6% (5)
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