Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 39177
Бёрнли
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
2
Холгейт
Мэйсон
19
Сидибе
Джибриль
10
Сигурдссон
Гильфи
8
Делф
Фабиан
12
Динь
Люка
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Эвертон
3-4-1-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

68'
 
Гудмундссон Йоханн
Брэйди Роберт
74'
 
Барнс Эшли
Вуд Крис
77'
Кин Мойзе
Бернард Дуарте
 
80'
Калверт-Льюин Доминик
(Сидибе Джибриль)
1:0
86'
Дэйвис Том
Ришарлисон
 
88'
 
Лонг Кевин
Корк Джек
90'
Уолкотт Тео
Сидибе Джибриль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси
Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити
Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Бёрнли
Эвертон
90.6% (125)
Ничья
8.7% (12)
Бёрнли
0.7% (1)
2:1 Эвертон
44.2% (61)
1:0 Эвертон
23.9% (33)
2:0 Эвертон
13.8% (19)
1:1 Ничья
8% (11)
3:1 Эвертон
3.6% (5)
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