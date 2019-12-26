Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эвертон вырывает победу

95' Сегодняшная посещаемость составляет 39177 болельщиков

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Делф Фабиан из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Поуп Ник ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

89' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Удар от ворот произведет Бёрнли

87' Калверт-Льюин Доминик не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Бёрнли

85' Бардсли Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кин Мойзе , обходя своих соперников

84' Матч возобновлен

84' Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хорошие скиллы дриблинга показывает Коулмэн Шеймус , обходя своих соперников

79' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ришарлисон делает длинную передачу вперед

79' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Поуп Ник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

78' Опасность! Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

76' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Пикфорд Джордан сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

76' Корк Джек из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

74' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Бёрнли

71' Коулмэн Шеймус не смог попасть в створ ударом издали

70' Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Бёрнли

69' Сигурдссон Гильфи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

69' Плохо играет Ми Бен - неудачный вынос, и мяч у соперниц

68' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хорошо играет на выходе Пикфорд Джордан - мяч в ее руках

68' Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Макнил Дуайт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Делф Фабиан из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Опасность! Бернард Дуарте из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

59' Удар от ворот произведет Эвертон

59' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Бёрнли

57' Плохо играет Тарковски Джеймс - неудачный вынос, и мяч у соперниц

56' Сидибе Джибриль ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

56' Опасность! Ришарлисон из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

55' Опасность! Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

55' Брэйди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бернард Дуарте наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

53' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сидибе Джибриль из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

52' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Эвертон

50' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Плохо играет Холгейт Мэйсон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

47' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Родригес Джей пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.