Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Норвич
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич
Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Норвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Норвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Норвич Премьер-лига
Норвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Норвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Норвич 1:5 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 18 10 2 6 33 - 25 32
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
7. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 32 - 26 26
8. Ньюкасл Заявка 18 7 4 7 18 - 24 25
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 7 5 26 - 22 25
10. Бёрнли Заявка 18 7 3 8 23 - 29 24
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
12. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
13. Брайтон Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
14. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Борнмут Заявка 18 5 4 9 19 - 25 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Саутгемптон Заявка 18 5 3 10 21 - 37 18
18. Астон Вилла Заявка 18 4 3 11 24 - 33 15
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 19 - 37 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 28.12.2019, осталось 2 дня 16 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Норвич - Тоттенхэм
    Норвич
    1.8% (1)
    Ничья
    3.5% (2)
    Тоттенхэм
    94.7% (54)
    1:2 Тоттенхэм
    71.9% (41)
    0:2 Тоттенхэм
    8.8% (5)
    1:3 Тоттенхэм
    5.3% (3)
    2:3 Тоттенхэм
    3.5% (2)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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