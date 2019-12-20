Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал
Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль
Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов
Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Челси 6:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
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    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси

    До начала игры, которая состоится 29.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Челси
    Арсенал
    20.6% (13)
    Ничья
    38.1% (24)
    Челси
    41.3% (26)
    1:2 Челси
    36.5% (23)
    1:1 Ничья
    22.2% (14)
    2:2 Ничья
    15.9% (10)
    2:1 Арсенал
    14.3% (9)
    3:2 Арсенал
    3.2% (2)
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