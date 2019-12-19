Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б
Лестер Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер
Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига
Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 18 10 2 6 33 - 25 32
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
7. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 32 - 26 26
8. Ньюкасл Заявка 18 7 4 7 18 - 24 25
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 7 5 26 - 22 25
10. Бёрнли Заявка 18 7 3 8 23 - 29 24
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
12. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
13. Брайтон Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
14. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Борнмут Заявка 18 5 4 9 19 - 25 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Саутгемптон Заявка 18 5 3 10 21 - 37 18
18. Астон Вилла Заявка 18 4 3 11 24 - 33 15
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 19 - 37 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лестер

    До начала игры, которая состоится 28.12.2019, осталось 2 дня 16 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Вест Хэм - Лестер
    Вест Хэм
    15.8% (9)
    Ничья
    17.5% (10)
    Лестер
    66.7% (38)
    1:2 Лестер
    40.4% (23)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    2:1 Вест Хэм
    10.5% (6)
    0:2 Лестер
    8.8% (5)
    2:3 Лестер
    5.3% (3)
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