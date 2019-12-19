Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
Лестер
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б
Лестер Последние 20 матчей: +16 =1 -3Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер
Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|33 - 25
|32
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 26
|26
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 22
|25
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 29
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|12.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|15.
|Борнмут
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 37
|18
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|24 - 33
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 37
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
Вест Хэм
15.8% (9)
Ничья
17.5% (10)
Лестер
66.7% (38)
1:2 Лестер
40.4% (23)
1:1 Ничья
17.5% (10)
2:1 Вест Хэм
10.5% (6)
0:2 Лестер
8.8% (5)
2:3 Лестер
5.3% (3)
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