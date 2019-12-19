Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок
Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 29.12.2019, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    98.5% (64)
    Ничья
    1.5% (1)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    2:0 Ливерпуль
    33.8% (22)
    3:1 Ливерпуль
    18.5% (12)
    3:0 Ливерпуль
    16.9% (11)
    2:1 Ливерпуль
    13.8% (9)
    1:0 Ливерпуль
    7.7% (5)
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