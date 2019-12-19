Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Вулверхэмптон
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =7 -2Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|46 - 14
|52
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 18
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Ливерпуль
98.5% (64)
Ничья
1.5% (1)
Вулверхэмптон
0% (0)
2:0 Ливерпуль
33.8% (22)
3:1 Ливерпуль
18.5% (12)
3:0 Ливерпуль
16.9% (11)
2:1 Ливерпуль
13.8% (9)
1:0 Ливерпуль
7.7% (5)
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