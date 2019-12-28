Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Эвертон
1
Дубравка
Мартин
5
Шёр
Фабиан
18
Фернандес
Федерико
20
Лежён
Флорьян
22
Йедлин
Деандре
14
Хейден
Исаак
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
15
Виллемс
Джетро
9
Жоэлинтон
7
Кэрролл
Эндрю
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
2
Холгейт
Мэйсон
19
Сидибе
Джибриль
10
Сигурдссон
Гильфи
8
Делф
Фабиан
12
Динь
Люка
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Ньюкасл
3-5-2
Эвертон
3-4-1-2

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон
Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Эвертон: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 19 12 2 5 52 - 23 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Вулверхэмптон Заявка 19 7 9 3 29 - 24 30
6. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
8. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Эвертон

    До начала игры, которая состоится 28.12.2019, осталось 4 часа 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ньюкасл - Эвертон
    Ньюкасл
    38.7% (46)
    Ничья
    32.8% (39)
    Эвертон
    28.6% (34)
    1:1 Ничья
    31.1% (37)
    2:1 Ньюкасл
    23.5% (28)
    1:2 Эвертон
    18.5% (22)
    1:0 Ньюкасл
    13.4% (16)
    0:1 Эвертон
    7.6% (9)
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