Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Эвертон
14
Хейден
Исаак
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон
Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Эвертон: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|46 - 14
|52
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 18
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|52 - 23
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|29 - 24
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Ньюкасл
38.7% (46)
Ничья
32.8% (39)
Эвертон
28.6% (34)
1:1 Ничья
31.1% (37)
2:1 Ньюкасл
23.5% (28)
1:2 Эвертон
18.5% (22)
1:0 Ньюкасл
13.4% (16)
0:1 Эвертон
7.6% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...