Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Астон Вилла
0'
1:0
42' Гол
Дини Трой
51' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
53'
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
1
Хитон
Том
27
Эль-Мухамади
Ахмед
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
14
Хурихан
Конор
23
Йота
Пелетейро
8
Лэнсбери
Генри
10
Грилиш
Джек
9
Уэсли
Мораес
Уотфорд
4-2-3-1
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

42'
Дини Трой
1:0
46'
Чалоба Натаниэл
Хьюз Уилл
 
46'
 
Эль-Гази Анвар
Йота Пелетейро
51'
Мариаппа Эдриан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Астон Вилла 0:0 Уотфорд Товарищеские матчи Уотфорд 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Уотфорд Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 19 12 2 5 52 - 23 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Вулверхэмптон Заявка 19 7 9 3 29 - 24 30
6. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
8. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 20 7 6 7 17 - 21 27
10. Эвертон 1:0 Заявка 20 7 4 9 22 - 29 25
11. Ньюкасл 0:1 Заявка 20 7 4 9 19 - 29 25
12. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
13. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
14. Брайтон Заявка 20 6 5 9 24 - 28 23
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 20 6 4 10 23 - 37 22
16. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла 0:1 Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
19. Уотфорд 1:0 Заявка 20 3 7 10 13 - 33 16
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Астон Вилла
Уотфорд
51.5% (70)
Ничья
29.4% (40)
Астон Вилла
19.1% (26)
1:0 Уотфорд
24.3% (33)
2:1 Уотфорд
24.3% (33)
1:1 Ничья
24.3% (33)
1:2 Астон Вилла
8.8% (12)
0:1 Астон Вилла
5.1% (7)
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