Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Хьюз Уилл получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хьюз Уилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хурихан Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Г О О О О Л - Дини Трой первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

42' Дюкур Абдулайе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

42' Конса Эзри ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

42' Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

41' Хорошая попытка от Дини Трой , был неплохой удар, но вратарь спас

41' Сарр Исмаила делает скидку назад вдоль ворот

41' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сарр Исмаила наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

39' Хьюз Уилл не смог попасть в створ ударом издали

38' Хорошо играет на выходе Хитон Том - мяч в ее руках

37' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Пространство открывается для Дюкур Абдулайе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Плохо играет Хитон Том - неудачный вынос, и мяч у соперниц

32' Хьюз Уилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Уэсли Мораес получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Уэсли Мораес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновлен

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Астон Вилла пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Уэсли Мораес имела голевой момент, но вратарь перевела мяч на угловой!

24' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Хурихан Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хорошие скиллы дриблинга показывает Делофеу Херард , обходя своих соперников

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сарр Исмаила наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

9' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

8' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Хьюз Уилл наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Уотфорд начинает с центра поля