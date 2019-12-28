Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Викарадж Роад
Астон Вилла
1:0
42' ГолДини Трой
51' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кико ФеменияЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
-
20 КинаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
42'
1:0
51'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +4 =7 -9Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|46 - 14
|52
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 18
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|52 - 23
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|29 - 24
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|17 - 21
|27
|10.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 29
|25
|11.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|20
|7
|4
|9
|19 - 29
|25
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|13.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 37
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 34
|18
|19.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|20
|3
|7
|10
|13 - 33
|16
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Уотфорд
51.5% (70)
Ничья
29.4% (40)
Астон Вилла
19.1% (26)
1:0 Уотфорд
24.3% (33)
2:1 Уотфорд
24.3% (33)
1:1 Ничья
24.3% (33)
1:2 Астон Вилла
8.8% (12)
0:1 Астон Вилла
5.1% (7)
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