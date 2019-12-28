Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Сент-Мэрис
Кристал Пэлас
15' Undefined phrase: football_event_Мейер Максимилиан
32' Желтая карточкаМиливоевич Лука
0:1
50' ГолТомкинс Джеймс
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
34
Келли
Мартин
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 James Daly2
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
32'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Кристал Пэлас: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|46 - 14
|52
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 18
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|52 - 23
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|29 - 24
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|17 - 21
|27
|10.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 29
|25
|11.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|20
|7
|4
|9
|19 - 29
|25
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|13.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 37
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 34
|18
|19.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|20
|3
|7
|10
|13 - 33
|16
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Саутгемптон
65.7% (90)
Ничья
24.8% (34)
Кристал Пэлас
9.5% (13)
2:1 Саутгемптон
35.8% (49)
1:0 Саутгемптон
22.6% (31)
1:1 Ничья
19.7% (27)
1:2 Кристал Пэлас
6.6% (9)
2:2 Ничья
4.4% (6)
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