Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
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Мейер Максимилиан
32' Желтая карточка
Миливоевич Лука
0:1
50' Гол
Томкинс Джеймс
56'
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
19
Буфаль
Софьян
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
16
Уорд-Праус
Джеймс
22
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
12
Сахо
Мамаду
44
Ридевальд
Жайро
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
7
Мейер
Максимилиан
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Саутгемптон
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

15'
 
Мейер Максимилиан
32'
 
Миливоевич Лука
50'
0:1
Томкинс Джеймс
(Миливоевич Лука)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Кристал Пэлас: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 19 12 2 5 52 - 23 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Вулверхэмптон Заявка 19 7 9 3 29 - 24 30
6. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
8. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 20 7 6 7 17 - 21 27
10. Эвертон 1:0 Заявка 20 7 4 9 22 - 29 25
11. Ньюкасл 0:1 Заявка 20 7 4 9 19 - 29 25
12. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
13. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
14. Брайтон Заявка 20 6 5 9 24 - 28 23
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 20 6 4 10 23 - 37 22
16. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла 0:1 Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
19. Уотфорд 1:0 Заявка 20 3 7 10 13 - 33 16
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Кристал Пэлас
Саутгемптон
65.7% (90)
Ничья
24.8% (34)
Кристал Пэлас
9.5% (13)
2:1 Саутгемптон
35.8% (49)
1:0 Саутгемптон
22.6% (31)
1:1 Ничья
19.7% (27)
1:2 Кристал Пэлас
6.6% (9)
2:2 Ничья
4.4% (6)
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