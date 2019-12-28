Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Брайтон
1:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Борнмут
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
5
Данк
Льюис
4
Даффи
Шейн
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
8
Биссума
Ив
18
Муй
Аарон
16
Джаханбакш
Алиреза
7
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
19
Станислас
Жуниор
4
Гослинг
Дэн
29
Биллинг
Филип
22
Уилсон
Гарри
9
Соланке
Доминик
7
Кинг
Джошуа
Брайтон
4-3-3
Борнмут
4-3-3

Ход матча

3'
Джаханбакш Алиреза
(Мопе Нил)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Борнмут: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Брайтон 0:5 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Брайтон Кубок Борнмут 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 1:0 Брайтон Кубок лиги Борнмут 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Борнмут Борнмут 3:2 Брайтон Брайтон 1:1 Борнмут Борнмут 1:1 Брайтон Борнмут 1:0 Брайтон Первая лига Брайтон 1:1 Борнмут Первая лига Брайтон 3:2 Борнмут Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 19 12 2 5 52 - 23 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Вулверхэмптон Заявка 19 7 9 3 29 - 24 30
6. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
8. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Борнмут
Брайтон
63.5% (87)
Ничья
30.7% (42)
Борнмут
5.8% (8)
2:1 Брайтон
29.9% (41)
1:0 Брайтон
28.5% (39)
1:1 Ничья
27% (37)
1:2 Борнмут
3.6% (5)
2:0 Брайтон
2.9% (4)
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