Англия: Премьер-лига 2019-2020
1:0
3' ГолДжаханбакш Алиреза
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Борнмут: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|46 - 14
|52
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 18
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|52 - 23
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|29 - 24
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Брайтон
63.5% (87)
Ничья
30.7% (42)
Борнмут
5.8% (8)
2:1 Брайтон
29.9% (41)
1:0 Брайтон
28.5% (39)
1:1 Ничья
27% (37)
1:2 Борнмут
3.6% (5)
2:0 Брайтон
2.9% (4)
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