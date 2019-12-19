Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 2:1 Челси Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Аталанта 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Манчестер Сити 5:1 Аталанта Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб Эвертон 1:3 Манчестер Сити Престон Норт Энд 0:3 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед 2:1 Манчестер Сити Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 17 1 0 46 - 14 52
2. Лестер Заявка 19 12 3 4 41 - 18 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
5. Тоттенхэм Заявка 19 8 5 6 34 - 27 29
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 8 4 23 - 17 29
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 7 7 5 30 - 23 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
9. Кристал Пэлас Заявка 19 7 5 7 17 - 21 26
10. Ньюкасл Заявка 19 7 4 8 19 - 28 25
11. Бёрнли Заявка 19 7 3 9 23 - 30 24
12. Арсенал Заявка 19 5 9 5 25 - 28 24
13. Эвертон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
14. Саутгемптон Заявка 19 6 3 10 23 - 37 21
15. Борнмут Заявка 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Брайтон Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 18 5 4 9 20 - 30 19
18. Астон Вилла Заявка 19 5 3 11 25 - 33 18
19. Уотфорд Заявка 19 2 7 10 12 - 33 13
20. Норвич Заявка 19 3 3 13 19 - 38 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 29.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
    Манчестер Сити
    96.9% (63)
    Ничья
    3.1% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    3:0 Манчестер Сити
    23.1% (15)
    2:1 Манчестер Сити
    21.5% (14)
    2:0 Манчестер Сити
    21.5% (14)
    3:1 Манчестер Сити
    15.4% (10)
    1:0 Манчестер Сити
    4.6% (3)
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