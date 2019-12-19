Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Шеффилд Юнайтед
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =3 -3Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 2:1 Челси Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Аталанта 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Манчестер Сити 5:1 Аталанта Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб Эвертон 1:3 Манчестер Сити Престон Норт Энд 0:3 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|46 - 14
|52
|2.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 18
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 27
|29
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 17
|29
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 28
|25
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|23 - 30
|24
|12.
|Арсенал
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Эвертон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 37
|21
|15.
|Борнмут
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|25 - 33
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 33
|13
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 38
|12
Манчестер Сити
96.9% (63)
Ничья
3.1% (2)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
3:0 Манчестер Сити
23.1% (15)
2:1 Манчестер Сити
21.5% (14)
2:0 Манчестер Сити
21.5% (14)
3:1 Манчестер Сити
15.4% (10)
1:0 Манчестер Сити
4.6% (3)
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