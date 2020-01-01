Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 19561
Астон Вилла
0'
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Грилиш Джек
0:1
27' Гол
Уэсли Мораес
0:2
41' Гол
Грилиш Джек
48' Желтая карточка
Тейлор Нил
60' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
1:2
80' Гол
Вуд Крис
90'+10
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
1
Хитон
Том
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
24
Гильберт
Фредерик
11
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
3
Тейлор
Нил
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
9
Уэсли
Мораес
Бёрнли
4-4-2
Астон Вилла
3-4-2-1

Ход матча

11'
 
Грилиш Джек
27'
0:1
Уэсли Мораес
41'
0:2
Грилиш Джек
(Соарес Дуглас)
46'
Гудмундссон Йоханн
Брэйди Роберт
 
46'
Родригес Джей
Барнс Эшли
 
48'
 
Тейлор Нил
60'
Тарковски Джеймс
 
71'
 
Коджиа Жонатан
Уэсли Мораес
78'
 
Хурихан Конор
Трезеге
80'
Вуд Крис
(Вествуд Эшли)
1:2
85'
 
Нюланд Эрьян
Хитон Том

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл
Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Бёрнли Кубок Carling
Астон Вилла 5:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 20 13 2 5 54 - 23 41
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас Заявка 20 7 6 7 18 - 22 27
10. Эвертон Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
12. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
17. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
18. Вест Хэм Заявка 19 5 4 10 21 - 32 19
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 20 3 4 13 21 - 40 13
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 1:2 Астон Вилла
Бёрнли
75.4% (101)
Ничья
20.1% (27)
Астон Вилла
4.5% (6)
2:1 Бёрнли
35.8% (48)
1:0 Бёрнли
28.4% (38)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:0 Бёрнли
7.5% (10)
2:2 Ничья
3% (4)
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