Англия: Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
1:2
Конец матча
Стадион: Терф Мур Зрители: 19561
Астон Вилла
11' Undefined phrase: football_event_Грилиш Джек
0:1
27' ГолУэсли Мораес
0:2
41' ГолГрилиш Джек
48' Желтая карточкаТейлор Нил
60' Желтая карточкаТарковски Джеймс
1:2
80' ГолВуд Крис
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
27'
0:1
41'
0:2
48'
60'
78'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл
Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|54 - 23
|41
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|18 - 22
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|17.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 32
|19
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 40
|13
Бёрнли
75.4% (101)
Ничья
20.1% (27)
Астон Вилла
4.5% (6)
2:1 Бёрнли
35.8% (48)
1:0 Бёрнли
28.4% (38)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:0 Бёрнли
7.5% (10)
2:2 Ничья
3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...