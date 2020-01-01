Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Хорошо играет на выходе Нюланд Эрьян - мяч в ее руках

98' Мингс Тайрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

98' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Ми Бен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

92' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Грилиш Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Матч возобновлен

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бёрнли будет все-таки засчитан.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Хитон Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Родригес Джей пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

78' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сегодняшная посещаемость составляет 19561 болельщиков

75' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Бёрнли

73' Коджиа Жонатан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

73' Бардсли Филипп из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

73' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Бёрнли

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Уэсли Мораес получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Уэсли Мораес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Вествуд Эшли пробил со штрафного прямо в стенку

65' Удар от ворот произведет Бёрнли

65' Вуд Крис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

63' Как она упустила момент!?! Вуд Крис имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

63' Уэсли Мораес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Конса Эзри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Уэсли Мораес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Бёрнли

61' Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Тарковски Джеймс получил желтую карточку от судьи

59' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Бёрнли

52' Хорошо играет на выходе Хитон Том - мяч в ее руках

51' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Мингс Тайрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Как она упустила момент!?! Родригес Джей имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

49' Хитон Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тейлор Нил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Астон Вилла пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Родригес Джей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

48' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Хаус Кортни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Хорошая попытка от Соарес Дуглас , был неплохой удар, но вратарь спас

47' Вествуд Эшли ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.