Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ноубл Марк , обходя своих соперников

32' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Фрэнсис Саймон из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

26' Г О О О О Л - Алле Себастьян классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

26' Соланке Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Борнмут

24' Алле Себастьян пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

24' Снодграсс Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

23' Рико Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Удар от ворот произведет Борнмут

20' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вест Хэм пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уилсон Гарри , обходя своих соперников

19' Борнмут имеет хороший шанс забить.

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Крессуэлл Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Крессуэлл Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Борнмут

10' Пространство открывается для Форнальс Пабло , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

9' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фредерикс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Борнмут начинает с центра поля