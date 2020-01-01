Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вест Хэм
2:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Борнмут
0'
1:0
18' Гол
Ноубл Марк
23' Желтая карточка
Рико Диего
2:0
26' Гол
Алле Себастьян
32'
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
11
Снодграсс
Роберт
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
12
Ремсдейл
Арон
2
Фрэнсис
Саймон
3
Кук
Стив
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
16
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
4
Гослинг
Дэн
22
Уилсон
Гарри
9
Соланке
Доминик
13
Уилсон
Каллум
Вест Хэм
4-4-1-1
Борнмут
4-4-2

Ход матча

18'
Ноубл Марк
(Снодграсс Роберт)
1:0
23'
 
Рико Диего
26'
Алле Себастьян
(Фредерикс Райан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут
Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Борнмут: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Борнмут 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Борнмут 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Борнмут Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Борнмут 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:4 Борнмут Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 21 13 3 5 54 - 23 42
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 21 7 6 8 18 - 23 27
10. Эвертон 0:0 Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
11. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
12. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм 2:0 Заявка 20 6 4 10 23 - 32 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут 0:2 Заявка 21 5 5 11 20 - 30 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич 1:0 Заявка 21 4 4 13 22 - 40 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Борнмут
Вест Хэм
79% (109)
Ничья
18.1% (25)
Борнмут
2.9% (4)
2:1 Вест Хэм
42% (58)
1:0 Вест Хэм
21.7% (30)
1:1 Ничья
15.2% (21)
2:0 Вест Хэм
8% (11)
3:1 Вест Хэм
5.1% (7)
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