Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
2:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Борнмут
1:0
18' ГолНоубл Марк
23' Желтая карточкаРико Диего
2:0
26' ГолАлле Себастьян
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
3
Кук
Стив
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
16
Кук
Льюис
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Кук СтивЗащитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Добре МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
23'
26'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут
Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Борнмут: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|21
|13
|3
|5
|54 - 23
|42
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 23
|27
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 30
|26
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 32
|22
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|18.
|Борнмут
|0:2 Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 30
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|1:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 40
|16
Вест Хэм
79% (109)
Ничья
18.1% (25)
Борнмут
2.9% (4)
2:1 Вест Хэм
42% (58)
1:0 Вест Хэм
21.7% (30)
1:1 Ничья
15.2% (21)
2:0 Вест Хэм
8% (11)
3:1 Вест Хэм
5.1% (7)
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