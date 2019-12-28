Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл
Лестер Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер
Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Лестер 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Лестер Кубок лиги Лестер 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 20 13 3 4 43 - 19 42
3. Манчестер Сити Заявка 20 13 2 5 54 - 23 41
4. Челси Заявка 20 11 2 7 35 - 28 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 20 8 6 6 36 - 29 30
7. Вулверхэмптон Заявка 20 7 9 4 29 - 25 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас Заявка 20 7 6 7 18 - 22 27
10. Эвертон Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Ньюкасл Заявка 20 7 4 9 20 - 30 25
12. Бёрнли Заявка 20 7 3 10 23 - 32 24
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Брайтон Заявка 20 6 5 9 24 - 28 23
15. Саутгемптон Заявка 20 6 4 10 24 - 38 22
16. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 19 5 4 10 21 - 32 19
18. Астон Вилла Заявка 20 5 3 12 25 - 36 18
19. Уотфорд Заявка 20 3 7 10 15 - 33 16
20. Норвич Заявка 20 3 4 13 21 - 40 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лестер

    До начала игры, которая состоится 01.01.2020, осталось 2 дня 17 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер
    Ньюкасл
    11.3% (7)
    Ничья
    24.2% (15)
    Лестер
    64.5% (40)
    1:2 Лестер
    43.5% (27)
    1:1 Ничья
    21% (13)
    0:1 Лестер
    8.1% (5)
    0:2 Лестер
    8.1% (5)
    2:1 Ньюкасл
    4.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...