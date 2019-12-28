Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Лестер
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл
Лестер Последние 20 матчей: +15 =1 -4Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер
Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|42
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|54 - 23
|41
|4.
|Челси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|35 - 28
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 29
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|29 - 25
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|18 - 22
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 30
|25
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|24 - 38
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 32
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 36
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 33
|16
|20.
|Норвич
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 40
|13
Ньюкасл
11.3% (7)
Ничья
24.2% (15)
Лестер
64.5% (40)
1:2 Лестер
43.5% (27)
1:1 Ничья
21% (13)
0:1 Лестер
8.1% (5)
0:2 Лестер
8.1% (5)
2:1 Ньюкасл
4.8% (3)
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