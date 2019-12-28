Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
 
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Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут
Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Челси 3:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Челси Премьер-лига Брайтон 0:4 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 20 13 3 4 43 - 19 42
3. Манчестер Сити Заявка 20 13 2 5 54 - 23 41
4. Челси Заявка 20 11 2 7 35 - 28 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 20 8 6 6 36 - 29 30
7. Вулверхэмптон Заявка 20 7 9 4 29 - 25 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас Заявка 20 7 6 7 18 - 22 27
10. Эвертон Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Ньюкасл Заявка 20 7 4 9 20 - 30 25
12. Бёрнли Заявка 20 7 3 10 23 - 32 24
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Брайтон Заявка 20 6 5 9 24 - 28 23
15. Саутгемптон Заявка 20 6 4 10 24 - 38 22
16. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 19 5 4 10 21 - 32 19
18. Астон Вилла Заявка 20 5 3 12 25 - 36 18
19. Уотфорд Заявка 20 3 7 10 15 - 33 16
20. Норвич Заявка 20 3 4 13 21 - 40 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси

    До начала игры, которая состоится 01.01.2020, осталось 2 дня 14 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Брайтон - Челси
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    9.4% (6)
    Челси
    90.6% (58)
    1:2 Челси
    54.7% (35)
    0:1 Челси
    17.2% (11)
    0:2 Челси
    12.5% (8)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    1:3 Челси
    4.7% (3)
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