Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут
Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Челси: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|42
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|54 - 23
|41
|4.
|Челси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|35 - 28
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 29
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|29 - 25
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|18 - 22
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 30
|25
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|24 - 38
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 32
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 36
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 33
|16
|20.
|Норвич
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 40
|13
Брайтон
0% (0)
Ничья
9.4% (6)
Челси
90.6% (58)
1:2 Челси
54.7% (35)
0:1 Челси
17.2% (11)
0:2 Челси
12.5% (8)
1:1 Ничья
7.8% (5)
1:3 Челси
4.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...