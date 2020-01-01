Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
2:1
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад
Вулверхэмптон
21' Желтая карточкаДоусон Крэйг
26' Желтая карточкаНету Педру
1:0
30' ГолДелофеу Херард
2:0
49' ГолДюкур Абдулайе
2:1
60' ГолНету Педру
69' Undefined phrase: football_event_Кабаселе Кристиан
71' Красная карточкаКабаселе Кристиан
90' Желтая карточкаДини Трой
90' Желтая карточкаФостер Бен
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Масина АдамЗащитник
-
25 Холебас ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КинаПолузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Полузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
26'
30'
1:0
49'
2:0
60'
2:1
66'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =7 -8Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|54 - 23
|41
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|18 - 22
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|17.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 32
|19
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 40
|13
Уотфорд
15.1% (21)
Ничья
33.1% (46)
Вулверхэмптон
51.8% (72)
1:2 Вулверхэмптон
40.3% (56)
1:1 Ничья
25.9% (36)
0:1 Вулверхэмптон
10.1% (14)
2:1 Уотфорд
7.9% (11)
2:2 Ничья
5% (7)
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