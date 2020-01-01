Англия: Премьер-лига 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Уотфорд

49' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

48' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

47' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

47' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Саисс Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Саисс Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

41' Пространство открывается для Делофеу Херард , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

40' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Чалоба Натаниэл из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

39' Удар от ворот произведет Уотфорд

38' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

37' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сарр Исмаила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Делофеу Херард изменил счет на табло!

29' Хорошая попытка от Сарр Исмаила , был неплохой удар, но вратарь спас

29' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Уотфорд

28' Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали

27' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Нету Педру получает желтую карточку за нырок

26' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Нету Педру нырнул в штрафной. Спорно!

24' Удар от ворот произведет Уотфорд

21' Доусон Крэйг получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

20' Чалоба Натаниэл не смог попасть в створ ударом издали

19' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

18' Выглядело как неплохой момент. Кико Фемения из команды Уотфорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

17' Удар от ворот произведет Уотфорд

16' Как она упустила момент!?! Хименес Рауль имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Доэрти Мэтт имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

12' Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.

7' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

5' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля