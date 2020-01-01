Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
2:1
Конец матча

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
21' Желтая карточка
Доусон Крэйг
26' Желтая карточка
Нету Педру
1:0
30' Гол
Делофеу Херард
2:0
49' Гол
Дюкур Абдулайе
2:1
60' Гол
Нету Педру
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Кабаселе Кристиан
71' Красная карточка
Кабаселе Кристиан
90' Желтая карточка
Дини Трой
90' Желтая карточка
Фостер Бен
90'+7
26
Фостер
Бен
4
Доусон
Крэйг
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
21
Кико
Фемения
14
Чалоба
Натаниэл
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
11
Патрисиу
Руй
5
Беннетт
Райан
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
7
Нету
Педру
Уотфорд
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

21'
Доусон Крэйг
 
26'
 
Нету Педру
30'
Делофеу Херард
(Сарр Исмаила)
1:0
49'
Дюкур Абдулайе
(Делофеу Херард)
2:0
54'
 
Невеш Рубен
Беннетт Райан
54'
 
Винагре Рубен
Хонни Кастро
60'
Холебас Хосе
Кико Фемения
 
60'
2:1
Нету Педру
(Моутинью Жоау)
66'
 
Жота Диогу
Нету Педру
69'
Кабаселе Кристиан
 
71'
Кабаселе Кристиан
 
73'
Масина Адам
Делофеу Херард
 
90'
Перейра Роберто
Сарр Исмаила
 
90'
Дини Трой
 
90'
Фостер Бен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Вулверхэмптон Уотфорд 1:4 Вулверхэмптон Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 20 13 2 5 54 - 23 41
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас Заявка 20 7 6 7 18 - 22 27
10. Эвертон Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
12. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
17. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
18. Вест Хэм Заявка 19 5 4 10 21 - 32 19
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 20 3 4 13 21 - 40 13
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон
Уотфорд
15.1% (21)
Ничья
33.1% (46)
Вулверхэмптон
51.8% (72)
1:2 Вулверхэмптон
40.3% (56)
1:1 Ничья
25.9% (36)
0:1 Вулверхэмптон
10.1% (14)
2:1 Уотфорд
7.9% (11)
2:2 Ничья
5% (7)
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