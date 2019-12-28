Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Саутгемптон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 20 13 3 4 43 - 19 42
3. Манчестер Сити Заявка 20 13 2 5 54 - 23 41
4. Челси Заявка 20 11 2 7 35 - 28 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 20 8 6 6 36 - 29 30
7. Вулверхэмптон Заявка 20 7 9 4 29 - 25 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас Заявка 20 7 6 7 18 - 22 27
10. Эвертон Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Ньюкасл Заявка 20 7 4 9 20 - 30 25
12. Бёрнли Заявка 20 7 3 10 23 - 32 24
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Брайтон Заявка 20 6 5 9 24 - 28 23
15. Саутгемптон Заявка 20 6 4 10 24 - 38 22
16. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 19 5 4 10 21 - 32 19
18. Астон Вилла Заявка 20 5 3 12 25 - 36 18
19. Уотфорд Заявка 20 3 7 10 15 - 33 16
20. Норвич Заявка 20 3 4 13 21 - 40 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 01.01.2020, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм
    Саутгемптон
    3.2% (2)
    Ничья
    8.1% (5)
    Тоттенхэм
    88.7% (55)
    1:2 Тоттенхэм
    67.7% (42)
    0:1 Тоттенхэм
    9.7% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    8.1% (5)
    2:1 Саутгемптон
    3.2% (2)
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