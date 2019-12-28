Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|42
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|54 - 23
|41
|4.
|Челси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|35 - 28
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 29
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|29 - 25
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|18 - 22
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 30
|25
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|24 - 38
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 32
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 36
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 33
|16
|20.
|Норвич
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 40
|13
Саутгемптон
3.2% (2)
Ничья
8.1% (5)
Тоттенхэм
88.7% (55)
1:2 Тоттенхэм
67.7% (42)
0:1 Тоттенхэм
9.7% (6)
1:3 Тоттенхэм
9.7% (6)
1:1 Ничья
8.1% (5)
2:1 Саутгемптон
3.2% (2)
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