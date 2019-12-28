Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Шеффилд Юнайтед
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль
Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|47 - 14
|55
|2.
|Лестер
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 19
|42
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|54 - 23
|41
|4.
|Челси
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|35 - 28
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 29
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|29 - 25
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|23 - 19
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|18 - 22
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 30
|25
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|13.
|Арсенал
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 30
|24
|14.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|24 - 38
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 28
|20
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 32
|19
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 36
|18
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 33
|16
|20.
|Норвич
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 40
|13
Ливерпуль
97.5% (79)
Ничья
2.5% (2)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
2:0 Ливерпуль
43.2% (35)
3:0 Ливерпуль
24.7% (20)
3:1 Ливерпуль
9.9% (8)
2:1 Ливерпуль
8.6% (7)
1:0 Ливерпуль
6.2% (5)
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