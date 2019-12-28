Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль
Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 20 13 3 4 43 - 19 42
3. Манчестер Сити Заявка 20 13 2 5 54 - 23 41
4. Челси Заявка 20 11 2 7 35 - 28 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 20 8 6 6 36 - 29 30
7. Вулверхэмптон Заявка 20 7 9 4 29 - 25 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас Заявка 20 7 6 7 18 - 22 27
10. Эвертон Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
11. Ньюкасл Заявка 20 7 4 9 20 - 30 25
12. Бёрнли Заявка 20 7 3 10 23 - 32 24
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Брайтон Заявка 20 6 5 9 24 - 28 23
15. Саутгемптон Заявка 20 6 4 10 24 - 38 22
16. Борнмут Заявка 20 5 5 10 20 - 28 20
17. Вест Хэм Заявка 19 5 4 10 21 - 32 19
18. Астон Вилла Заявка 20 5 3 12 25 - 36 18
19. Уотфорд Заявка 20 3 7 10 15 - 33 16
20. Норвич Заявка 20 3 4 13 21 - 40 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 02.01.2020, осталось 2 дня 21 час 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
    Ливерпуль
    97.5% (79)
    Ничья
    2.5% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    2:0 Ливерпуль
    43.2% (35)
    3:0 Ливерпуль
    24.7% (20)
    3:1 Ливерпуль
    9.9% (8)
    2:1 Ливерпуль
    8.6% (7)
    1:0 Ливерпуль
    6.2% (5)
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