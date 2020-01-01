Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
1:0
5' Гол
Кантуэлл Тодд
33'
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
8
Вранчич
Марио
27
Тетти
Александер
17
Буэндия
Эмилиано
23
Маклин
Кенни
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
12
Сахо
Мамаду
44
Ридевальд
Жайро
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
7
Мейер
Максимилиан
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Норвич
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

5'
Кантуэлл Тодд
(Буэндия Эмилиано)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич
Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Норвич: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Кристал Пэлас: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Кристал Пэлас 2:0 Норвич Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Норвич Премьер-лига
Норвич 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Норвич Товарищеские матчи Кристал Пэлас 0:0 Норвич Норвич 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Норвич Товарищеские матчи Кристал Пэлас 3:1 Норвич Норвич 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Норвич
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 18 1 0 47 - 14 55
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 21 13 3 5 54 - 23 42
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 20 8 7 5 32 - 23 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 7 8 5 23 - 19 29
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 21 7 6 8 18 - 23 27
10. Эвертон 0:0 Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
11. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
12. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
13. Арсенал Заявка 20 5 9 6 26 - 30 24
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм 2:0 Заявка 20 6 4 10 23 - 32 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут 0:2 Заявка 21 5 5 11 20 - 30 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич 1:0 Заявка 21 4 4 13 22 - 40 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич 1:0 Кристал Пэлас
Норвич
32.8% (45)
Ничья
46% (63)
Кристал Пэлас
21.2% (29)
1:1 Ничья
41.6% (57)
2:1 Норвич
16.1% (22)
1:0 Норвич
12.4% (17)
1:2 Кристал Пэлас
11.7% (16)
0:1 Кристал Пэлас
7.3% (10)
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