Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн Зрители: 30124
Вест Хэм
1:0
53' ГолМакбарни Оливер
86' Желтая карточкаБешич Мухамед
90' Undefined phrase: football_event_Снодграсс Роберт
12
Иган
Джон
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Иствуд ДжейкВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
53'
1:0
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|49 - 14
|58
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|56 - 24
|44
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 25
|31
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 23
|28
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 30
|27
|11.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 32
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|18.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|22 - 41
|14
Шеффилд Юнайтед
56.6% (82)
Ничья
29.7% (43)
Вест Хэм
13.8% (20)
2:1 Шеффилд Юнайтед
33.8% (49)
1:1 Ничья
22.8% (33)
1:0 Шеффилд Юнайтед
16.6% (24)
1:2 Вест Хэм
8.3% (12)
2:0 Шеффилд Юнайтед
4.8% (7)
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