Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30124
Вест Хэм
0'
1:0
53' Гол
Макбарни Оливер
86' Желтая карточка
Бешич Мухамед
90' Undefined phrase: football_event_
Снодграсс Роберт
90'+6
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Сабалета
Пабло
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
26
Масуаку
Артур
8
Андерсон
Фелипе
10
Лансини
Мануэль
22
Алле
Себастьян
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Вест Хэм
3-4-2-1

Ход матча

15'
 
Мартин Дэвид
Фабьянски Лукаш
53'
Макбарни Оливер
(Флек Джон)
1:0
60'
Муссе Ли
Макголдрик Дэвид
 
69'
 
Снодграсс Роберт
Масуаку Артур
70'
Бешич Мухамед
Ландстрем Джон
 
84'
 
Форнальс Пабло
Лансини Мануэль
84'
Шарп Билли
Макбарни Оливер
 
86'
Бешич Мухамед
 
90'
 
Снодграсс Роберт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 20 19 1 0 49 - 14 58
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 21 14 2 5 56 - 24 44
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 8 7 6 32 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
8. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
9. Кристал Пэлас Заявка 21 7 7 7 19 - 23 28
10. Арсенал Заявка 21 6 9 6 28 - 30 27
11. Эвертон Заявка 21 7 4 10 24 - 32 25
12. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
13. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут Заявка 21 5 5 11 20 - 32 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 21 3 5 13 22 - 41 14
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
56.6% (82)
Ничья
29.7% (43)
Вест Хэм
13.8% (20)
2:1 Шеффилд Юнайтед
33.8% (49)
1:1 Ничья
22.8% (33)
1:0 Шеффилд Юнайтед
16.6% (24)
1:2 Вест Хэм
8.3% (12)
2:0 Шеффилд Юнайтед
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...