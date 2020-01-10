Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

46' Бэлдок Джордж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Масуаку Артур , обходя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Матч остановлен

39' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Макбарни Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Бальбуэна Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Огбонна Анджело ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

37' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

36' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Андерсон Фелипе , обходя своих соперников

34' Масуаку Артур не смог попасть в створ ударом издали

34' Хорошие скиллы дриблинга показывает Масуаку Артур , обходя своих соперников

33' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Как она упустила момент!?! Андерсон Фелипе имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

30' Иган Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

29' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Плохо играет Райс Деклан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

19' Флек Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Пространство открывается для Алле Себастьян , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Алле Себастьян , обходя своих соперников

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Флек Джон , обходя своих соперников

15' Бальбуэна Фабиан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

15' Матч возобновится спорным мячом

13' Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Что за промах! У Иган Джон была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

11' Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бэлдок Джордж ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

4' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру