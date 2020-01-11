Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Брайтон
0' 6'
1
Пикфорд
Джордан
19
Сидибе
Джибриль
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
26
Дэйвис
Том
10
Сигурдссон
Гильфи
20
Бернард
Дуарте
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Райан
Мэтт
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
4
Даффи
Шейн
22
Монтойя
Мартин
6
Стивенс
Дейл
24
Прёппер
Дэви
30
Бернардо
Фернандес
16
Джаханбакш
Алиреза
7
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Эвертон
4-4-2
Брайтон
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли
Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брайтон 3:2 Эвертон Премьер-лига Брайтон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Брайтон Премьер-лига Эвертон 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 20 19 1 0 49 - 14 58
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 21 14 2 5 56 - 24 44
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 8 7 6 32 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
8. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
11. Эвертон Заявка 21 7 4 10 24 - 32 25
12. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
13. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут Заявка 21 5 5 11 20 - 32 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 21 3 5 13 22 - 41 14
  • Первый тайм
  • 5'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 5'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Райан Мэтт спасла ворота! Уолкотт Тео была в голевой позиции, но Райан Мэтт сделала отличный сейв
  • 5'
    Ришарлисон разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 4'
    Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Данк Льюис имел все шансы забить, но Пикфорд Джордан сделал отличный сейв!
  • 3'
    Плохо играет Сидибе Джибриль - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 3'
    Троссар Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Назначен штрафной. Пострадал Джаханбакш Алиреза, его свалил Сигурдссон Гильфи.
  • 2'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 1'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Брайтон
Эвертон
92.9% (130)
Ничья
5.7% (8)
Брайтон
1.4% (2)
2:1 Эвертон
45% (63)
1:0 Эвертон
27.1% (38)
2:0 Эвертон
14.3% (20)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Эвертон
2.1% (3)
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