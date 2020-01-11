Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ньюкасл
0' 6'
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
7
Нету
Педру
1
Дубравка
Мартин
2
Кларк
Киран
18
Фернандес
Федерико
3
Дамметт
Пол
14
Хейден
Исаак
36
Лонгстафф
Шон
43
Лонгстафф
Мэттью
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
12
Гейл
Дуайт
Вулверхэмптон
3-4-3
Ньюкасл
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 20 19 1 0 49 - 14 58
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 21 14 2 5 56 - 24 44
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 8 7 6 32 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
8. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
11. Эвертон Заявка 21 7 4 10 24 - 32 25
12. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
13. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут Заявка 21 5 5 11 20 - 32 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 21 3 5 13 22 - 41 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл
Вулверхэмптон
79.9% (115)
Ничья
14.6% (21)
Ньюкасл
5.6% (8)
2:1 Вулверхэмптон
46.5% (67)
1:0 Вулверхэмптон
15.3% (22)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Вулверхэмптон
11.1% (16)
3:1 Вулверхэмптон
3.5% (5)
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