Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Молинью
Ньюкасл
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
14
Хейден
Исаак
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
59 Oskar BuurПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
-
-
50 Thomas Allan
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити
Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =5 -9Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|49 - 14
|58
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|56 - 24
|44
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 25
|31
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 24
|29
|10.
|Арсенал
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 31
|28
|11.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 32
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|18.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|22 - 41
|14
Вулверхэмптон
79.9% (115)
Ничья
14.6% (21)
Ньюкасл
5.6% (8)
2:1 Вулверхэмптон
46.5% (67)
1:0 Вулверхэмптон
15.3% (22)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Вулверхэмптон
11.1% (16)
3:1 Вулверхэмптон
3.5% (5)
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