Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
22
Гассанига
Пауло
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
5
Вертонген
Ян
24
Орье
Серж
18
Ло
Чельсо
Джовани
15
Дайер
Эрик
20
Алли
Деле
19
Сесеньон
Райан
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Тоттенхэм
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль
Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 20 19 1 0 49 - 14 58
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 21 14 2 5 56 - 24 44
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 21 8 7 6 32 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 7 8 6 23 - 21 29
9. Кристал Пэлас Заявка 21 7 7 7 19 - 23 28
10. Арсенал Заявка 21 6 9 6 28 - 30 27
11. Эвертон Заявка 21 7 4 10 24 - 32 25
12. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
13. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм Заявка 20 6 4 10 25 - 32 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут Заявка 21 5 5 11 20 - 32 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 21 3 5 13 22 - 41 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 11.01.2020, осталось 1 день 5 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
    Тоттенхэм
    14% (14)
    Ничья
    13% (13)
    Ливерпуль
    73% (73)
    1:2 Ливерпуль
    52% (52)
    1:1 Ничья
    8% (8)
    2:1 Тоттенхэм
    7% (7)
    1:3 Ливерпуль
    7% (7)
    0:1 Ливерпуль
    6% (6)
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