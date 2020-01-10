Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Ливерпуль
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Орье СержПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Дайер ЭрикПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль
Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|49 - 14
|58
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|56 - 24
|44
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|23 - 21
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 23
|28
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 30
|27
|11.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 32
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|25 - 32
|22
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|18.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|22 - 41
|14
Тоттенхэм
14% (14)
Ничья
13% (13)
Ливерпуль
73% (73)
1:2 Ливерпуль
52% (52)
1:1 Ничья
8% (8)
2:1 Тоттенхэм
7% (7)
1:3 Ливерпуль
7% (7)
0:1 Ливерпуль
6% (6)
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