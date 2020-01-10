Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Бёрнли
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
25
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон
Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =2 -11Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли
Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|49 - 14
|58
|2.
|Лестер
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|46 - 19
|45
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|56 - 24
|44
|4.
|Челси
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|36 - 30
|30
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|30 - 27
|30
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|23 - 21
|29
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 23
|28
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 30
|27
|11.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 32
|25
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 33
|25
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|25 - 38
|25
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|24 - 34
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|25 - 32
|22
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 37
|21
|18.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 34
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|22 - 41
|14
Челси
95.7% (90)
Ничья
1.1% (1)
Бёрнли
3.2% (3)
2:0 Челси
44.7% (42)
2:1 Челси
19.1% (18)
1:0 Челси
11.7% (11)
3:1 Челси
7.4% (7)
3:0 Челси
6.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...