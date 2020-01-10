Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
III
2
Рюдигер
Антонио
15
Зума
Курт
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
10
Виллиан
Боргес
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
9
Абрахам
Тэмми
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
25
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
13
Хендрик
Джефф
9
Вуд
Крис
Челси
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-1-1

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон
Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли
Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Бёрнли 2:4 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 20 19 1 0 49 - 14 58
2. Лестер Заявка 21 14 3 4 46 - 19 45
3. Манчестер Сити Заявка 21 14 2 5 56 - 24 44
4. Челси Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
5. Манчестер Юнайтед Заявка 21 8 7 6 32 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 21 8 6 7 36 - 30 30
7. Вулверхэмптон Заявка 21 7 9 5 30 - 27 30
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 7 8 6 23 - 21 29
9. Кристал Пэлас Заявка 21 7 7 7 19 - 23 28
10. Арсенал Заявка 21 6 9 6 28 - 30 27
11. Эвертон Заявка 21 7 4 10 24 - 32 25
12. Ньюкасл Заявка 21 7 4 10 20 - 33 25
13. Саутгемптон Заявка 21 7 4 10 25 - 38 25
14. Бёрнли Заявка 21 7 3 11 24 - 34 24
15. Брайтон Заявка 21 6 6 9 25 - 29 24
16. Вест Хэм Заявка 20 6 4 10 25 - 32 22
17. Астон Вилла Заявка 21 6 3 12 27 - 37 21
18. Борнмут Заявка 21 5 5 11 20 - 32 20
19. Уотфорд Заявка 21 4 7 10 17 - 34 19
20. Норвич Заявка 21 3 5 13 22 - 41 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бёрнли

    До начала игры, которая состоится 11.01.2020, осталось 1 день 3 часа 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Бёрнли
    Челси
    95.7% (90)
    Ничья
    1.1% (1)
    Бёрнли
    3.2% (3)
    2:0 Челси
    44.7% (42)
    2:1 Челси
    19.1% (18)
    1:0 Челси
    11.7% (11)
    3:1 Челси
    7.4% (7)
    3:0 Челси
    6.4% (6)
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