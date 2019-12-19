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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио До начала игры, которая состоится 22.12.2019, осталось 1 день 21 час 52 минуты.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





