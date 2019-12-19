Ювентус
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Стадион: King Saud University Stadium
Лацио
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =3 -1Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус
Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии Лацио 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус
91.5% (65)
Ничья
4.2% (3)
Лацио
4.2% (3)
2:1 Ювентус
60.6% (43)
2:0 Ювентус
12.7% (9)
1:0 Ювентус
12.7% (9)
3:2 Ювентус
2.8% (2)
1:1 Ничья
2.8% (2)
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