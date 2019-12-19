  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия: Суперкубок: Финал
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Лацио

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус
Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе
Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Лацио 3:1 Ювентус Серия A Лацио 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A
Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии Лацио 0:2 Ювентус Серия A
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио

    До начала игры, которая состоится 22.12.2019, осталось 1 день 21 час 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
    Ювентус
    91.5% (65)
    Ничья
    4.2% (3)
    Лацио
    4.2% (3)
    2:1 Ювентус
    60.6% (43)
    2:0 Ювентус
    12.7% (9)
    1:0 Ювентус
    12.7% (9)
    3:2 Ювентус
    2.8% (2)
    1:1 Ничья
    2.8% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...