Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =2 -11Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер
Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Лестер: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 0:1 Бёрнли
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|62 - 25
|47
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|31 - 28
|31
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|36 - 31
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 24
|29
|10.
|Эвертон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 32
|28
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 39
|28
|12.
|Арсенал
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 31
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|28 - 43
|21
|19.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|22 - 45
|14
Бёрнли
5.4% (3)
Ничья
8.9% (5)
Лестер
85.7% (48)
1:2 Лестер
60.7% (34)
0:2 Лестер
12.5% (7)
0:1 Лестер
7.1% (4)
1:1 Ничья
5.4% (3)
1:3 Лестер
5.4% (3)
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