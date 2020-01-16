Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Бёрнли
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер
Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Лестер: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 0:1 Бёрнли
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 22 15 2 5 62 - 25 47
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
7. Вулверхэмптон Заявка 22 7 10 5 31 - 28 31
8. Тоттенхэм Заявка 22 8 6 8 36 - 31 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Эвертон Заявка 22 8 4 10 25 - 32 28
11. Саутгемптон Заявка 22 8 4 10 27 - 39 28
12. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
15. Брайтон Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Уотфорд Заявка 22 5 7 10 20 - 34 22
18. Астон Вилла Заявка 22 6 3 13 28 - 43 21
19. Борнмут Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
20. Норвич Заявка 22 3 5 14 22 - 45 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Лестер

    До начала игры, которая состоится 19.01.2020, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Бёрнли - Лестер
    Бёрнли
    5.4% (3)
    Ничья
    8.9% (5)
    Лестер
    85.7% (48)
    1:2 Лестер
    60.7% (34)
    0:2 Лестер
    12.5% (7)
    0:1 Лестер
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    1:3 Лестер
    5.4% (3)
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