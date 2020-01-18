Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:1
Конец матча

Стадион:
Эвертон
0'
1:0
40' Гол
Диоп Исса
1:1
44' Гол
Калверт-Льюин Доминик
90' Желтая карточка
Сабалета Пабло
90'+5
35
Рэндолф
Даррен
5
Сабалета
Пабло
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
11
Снодграсс
Роберт
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
10
Лансини
Мануэль
22
Алле
Себастьян
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
26
Дэйвис
Том
8
Делф
Фабиан
20
Бернард
Дуарте
9
Калверт-Льюин
Доминик
27
Кин
Мойзе
Вест Хэм
4-4-1-1
Эвертон
4-4-2

Ход матча

40'
Диоп Исса
(Снодграсс Роберт)
1:0
44'
1:1
Калверт-Льюин Доминик
(Холгейт Мэйсон)
46'
 
Anthony Gordon
Бернард Дуарте
57'
 
Сидибе Джибриль
Уолкотт Тео
60'
Масуаку Артур
Форнальс Пабло
 
74'
 
Ниассе Умар
Кин Мойзе
84'
Айети Альбиан
Лансини Мануэль
 
90'
Сабалета Пабло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон
Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Эвертон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
12. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
15. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Эвертон
Вест Хэм
27.4% (40)
Ничья
42.5% (62)
Эвертон
30.1% (44)
1:1 Ничья
37.7% (55)
2:1 Вест Хэм
18.5% (27)
1:2 Эвертон
17.8% (26)
0:1 Эвертон
8.2% (12)
1:0 Вест Хэм
6.8% (10)
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