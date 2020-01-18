Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Эвертон
1:0
40' ГолДиоп Исса
1:1
44' ГолКалверт-Льюин Доминик
90' Желтая карточкаСабалета Пабло
23
Диоп
Исса
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
26
Дэйвис
Том
27
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ниассе УмарНападающий
-
-
37 Lewis Gibson
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
1:0
44'
74'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =3 -11Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон
Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Эвертон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Вест Хэм
27.4% (40)
Ничья
42.5% (62)
Эвертон
30.1% (44)
1:1 Ничья
37.7% (55)
2:1 Вест Хэм
18.5% (27)
1:2 Эвертон
17.8% (26)
0:1 Эвертон
8.2% (12)
1:0 Вест Хэм
6.8% (10)
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