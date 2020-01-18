Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Дэйвис Том наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

94' Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Сабалета Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Anthony Gordon из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Эвертон

83' Калверт-Льюин Доминик не смог попасть в створ ударом издали

82' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Эвертон

79' Делф Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Хорошо играет на выходе Рэндолф Даррен - мяч в ее руках

76' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Снодграсс Роберт наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

67' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Динь Люка из команды Эвертон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Холгейт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Алле Себастьян была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!

56' Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Эвертон

53' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Делф Фабиан разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Пространство открывается для Anthony Gordon , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

49' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ноубл Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля