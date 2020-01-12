Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
 
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Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер
Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси
Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Челси 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига
Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 22 15 2 5 62 - 25 47
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
7. Вулверхэмптон Заявка 22 7 10 5 31 - 28 31
8. Тоттенхэм Заявка 22 8 6 8 36 - 31 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Эвертон Заявка 22 8 4 10 25 - 32 28
11. Саутгемптон Заявка 22 8 4 10 27 - 39 28
12. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
15. Брайтон Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Уотфорд Заявка 22 5 7 10 20 - 34 22
18. Астон Вилла Заявка 22 6 3 13 28 - 43 21
19. Борнмут Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
20. Норвич Заявка 22 3 5 14 22 - 45 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси

    До начала игры, которая состоится 18.01.2020, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
    Ньюкасл
    0% (0)
    Ничья
    4.7% (2)
    Челси
    95.3% (41)
    1:2 Челси
    62.8% (27)
    0:2 Челси
    11.6% (5)
    0:1 Челси
    11.6% (5)
    1:3 Челси
    7% (3)
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