Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Челси
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер
Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Челси Последние 20 матчей: +11 =3 -6Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси
Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|62 - 25
|47
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|31 - 28
|31
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|36 - 31
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 24
|29
|10.
|Эвертон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 32
|28
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 39
|28
|12.
|Арсенал
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 31
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|28 - 43
|21
|19.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|22 - 45
|14
Ньюкасл
0% (0)
Ничья
4.7% (2)
Челси
95.3% (41)
1:2 Челси
62.8% (27)
0:2 Челси
11.6% (5)
0:1 Челси
11.6% (5)
1:3 Челси
7% (3)
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