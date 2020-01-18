Англия: Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
1:1
Конец матча
Стадион: Фалмер Зрители: 30551
Астон Вилла
14' Желтая карточкаДринкуотер Дэнни
1:0
38' ГолТроссар Леандро
43' Желтая карточкаДанк Льюис
1:1
75' ГолГрилиш Джек
81' Желтая карточкаНакамба Марвелус
90' Желтая карточкаУэбстер Адам
90' Желтая карточкаХурихан Конор
90' Желтая карточкаМопе Нил
15
Уэбстер
Адам
18
Муй
Аарон
24
Прёппер
Дэви
7
Мопе
Нил
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Таргет МэттПолузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
14'
38'
1:0
43'
75'
1:1
81'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|64 - 27
|48
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|34 - 30
|34
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|25 - 22
|33
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|36 - 31
|31
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 26
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 33
|29
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|6
|11
|6
|30 - 32
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 42
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Брайтон
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 31
|25
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 34
|23
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 34
|23
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 44
|22
|19.
|Борнмут
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 36
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 45
|17
Брайтон
62.8% (91)
Ничья
26.2% (38)
Астон Вилла
11% (16)
2:1 Брайтон
31% (45)
1:1 Ничья
22.1% (32)
1:0 Брайтон
19.3% (28)
1:2 Астон Вилла
8.3% (12)
2:0 Брайтон
6.2% (9)
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