Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

96' Мопе Нил получил желтую карточку от судьи

96' Хурихан Конор получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

95' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

93' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Уэбстер Адам получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Брайтон

90' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Брайтон имеет хороший шанс забить.

88' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Сегодняшная посещаемость составляет 30551 болельщиков

87' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Накамба Марвелус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Накамба Марвелус получил желтую карточку от судьи

80' Indiana Vassilev из команды Астон Вилла в офсайде

80' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Альсате Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Астон Вилла будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Г О О О О Л - Грилиш Джек изменил счет на табло!

74' Троссар Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Indiana Vassilev из команды Астон Вилла в офсайде

71' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Брайтон делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

67' Тактическая замена. Трезеге уходит с поля и его заменяет Indiana Vassilev

66' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Накамба Марвелус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

64' Грилиш Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

62' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Брайтон

52' Пространство открывается для Дринкуотер Дэнни , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

51' Хаус Кортни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Райан Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

47' Выглядело как неплохой момент. Бернардо Фернандес из команды Брайтон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Брайтон имеет хороший шанс забить.