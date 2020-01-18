Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30551
Астон Вилла
0'
14' Желтая карточка
Дринкуотер Дэнни
1:0
38' Гол
Троссар Леандро
43' Желтая карточка
Данк Льюис
1:1
75' Гол
Грилиш Джек
81' Желтая карточка
Накамба Марвелус
90' Желтая карточка
Уэбстер Адам
90' Желтая карточка
Хурихан Конор
90' Желтая карточка
Мопе Нил
90'+7
1
Райан
Мэтт
46
Альсате
Стивен
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Бернардо
Фернандес
18
Муй
Аарон
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
11
Троссар
Леандро
44
Коннолли
Аарон
7
Мопе
Нил
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
30
Хаус
Кортни
24
Гильберт
Фредерик
4
Дринкуотер
Дэнни
11
Накамба
Марвелус
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
21
Эль-Гази
Анвар
10
Грилиш
Джек
Брайтон
4-4-2
Астон Вилла
3-4-3

Ход матча

14'
 
Дринкуотер Дэнни
38'
Троссар Леандро
(Мопе Нил)
1:0
43'
Данк Льюис
 
67'
 
Васильев Индиана
Трезеге
68'
 
Соарес Дуглас
Дринкуотер Дэнни
68'
Монтойя Мартин
Коннолли Аарон
 
75'
1:1
Грилиш Джек
(Соарес Дуглас)
81'
 
Накамба Марвелус
81'
Гросс Паскаль
Муй Аарон
 
81'
Мюррей Гленн
Троссар Леандро
 
86'
 
Хурихан Конор
Накамба Марвелус
90'
Уэбстер Адам
 
90'
 
Хурихан Конор
90'
Мопе Нил
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла
Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Астон Вилла 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:3 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:2 Брайтон Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 23 15 3 5 64 - 27 48
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Вулверхэмптон Заявка 23 8 10 5 34 - 30 34
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 9 6 25 - 22 33
8. Тоттенхэм Заявка 23 8 7 8 36 - 31 31
9. Кристал Пэлас Заявка 23 7 9 7 22 - 26 30
10. Эвертон Заявка 23 8 5 10 26 - 33 29
11. Арсенал Заявка 23 6 11 6 30 - 32 29
12. Саутгемптон Заявка 23 8 4 11 29 - 42 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Брайтон Заявка 23 6 7 10 26 - 31 25
15. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
16. Вест Хэм Заявка 22 6 5 11 26 - 34 23
17. Уотфорд Заявка 23 5 8 10 20 - 34 23
18. Астон Вилла Заявка 23 6 4 13 29 - 44 22
19. Борнмут Заявка 23 5 5 13 20 - 36 20
20. Норвич Заявка 23 4 5 14 23 - 45 17
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Астон Вилла
Брайтон
62.8% (91)
Ничья
26.2% (38)
Астон Вилла
11% (16)
2:1 Брайтон
31% (45)
1:1 Ничья
22.1% (32)
1:0 Брайтон
19.3% (28)
1:2 Астон Вилла
8.3% (12)
2:0 Брайтон
6.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...