Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
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Стадион: Викарадж Роад
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =6 -8Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмер Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|62 - 25
|47
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|31 - 28
|31
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|36 - 31
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 24
|29
|10.
|Эвертон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 32
|28
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 39
|28
|12.
|Арсенал
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 31
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|28 - 43
|21
|19.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|22 - 45
|14
Уотфорд
4% (2)
Ничья
28% (14)
Тоттенхэм
68% (34)
1:2 Тоттенхэм
58% (29)
1:1 Ничья
18% (9)
2:2 Ничья
8% (4)
2:1 Уотфорд
4% (2)
0:1 Тоттенхэм
4% (2)
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