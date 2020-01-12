Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Уотфорд
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмер Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Уотфорд Кубок лиги Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Уотфорд 0:1 Тоттенхэм Кубок Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 22 15 2 5 62 - 25 47
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
7. Вулверхэмптон Заявка 22 7 10 5 31 - 28 31
8. Тоттенхэм Заявка 22 8 6 8 36 - 31 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Эвертон Заявка 22 8 4 10 25 - 32 28
11. Саутгемптон Заявка 22 8 4 10 27 - 39 28
12. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
15. Брайтон Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Уотфорд Заявка 22 5 7 10 20 - 34 22
18. Астон Вилла Заявка 22 6 3 13 28 - 43 21
19. Борнмут Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
20. Норвич Заявка 22 3 5 14 22 - 45 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 18.01.2020, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Уотфорд - Тоттенхэм
    Уотфорд
    4% (2)
    Ничья
    28% (14)
    Тоттенхэм
    68% (34)
    1:2 Тоттенхэм
    58% (29)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:2 Ничья
    8% (4)
    2:1 Уотфорд
    4% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    4% (2)
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