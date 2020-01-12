Англия: Премьер-лига 2019-2020
Арсенал
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Стадион: Эмирейтс
Шеффилд Юнайтед
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +4 =9 -7Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси
Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|62 - 25
|47
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|31 - 28
|31
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|36 - 31
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 24
|29
|10.
|Эвертон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 32
|28
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 39
|28
|12.
|Арсенал
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 31
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|28 - 43
|21
|19.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|22 - 45
|14
Арсенал
93.6% (44)
Ничья
6.4% (3)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
2:0 Арсенал
31.9% (15)
2:1 Арсенал
31.9% (15)
1:0 Арсенал
17% (8)
3:1 Арсенал
4.3% (2)
3:2 Арсенал
4.3% (2)
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