Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси
Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 22 15 2 5 62 - 25 47
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
7. Вулверхэмптон Заявка 22 7 10 5 31 - 28 31
8. Тоттенхэм Заявка 22 8 6 8 36 - 31 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Эвертон Заявка 22 8 4 10 25 - 32 28
11. Саутгемптон Заявка 22 8 4 10 27 - 39 28
12. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
15. Брайтон Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Уотфорд Заявка 22 5 7 10 20 - 34 22
18. Астон Вилла Заявка 22 6 3 13 28 - 43 21
19. Борнмут Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
20. Норвич Заявка 22 3 5 14 22 - 45 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 18.01.2020, осталось 2 дня 16 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Шеффилд Юнайтед
    Арсенал
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    2:0 Арсенал
    31.9% (15)
    2:1 Арсенал
    31.9% (15)
    1:0 Арсенал
    17% (8)
    3:1 Арсенал
    4.3% (2)
    3:2 Арсенал
    4.3% (2)
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