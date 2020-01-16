Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов
Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 21 20 1 0 50 - 14 61
2. Манчестер Сити Заявка 22 15 2 5 62 - 25 47
3. Лестер Заявка 22 14 3 5 47 - 21 45
4. Челси Заявка 22 12 3 7 39 - 29 39
5. Манчестер Юнайтед Заявка 22 9 7 6 36 - 25 34
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 8 8 6 24 - 21 32
7. Вулверхэмптон Заявка 22 7 10 5 31 - 28 31
8. Тоттенхэм Заявка 22 8 6 8 36 - 31 30
9. Кристал Пэлас Заявка 22 7 8 7 20 - 24 29
10. Эвертон Заявка 22 8 4 10 25 - 32 28
11. Саутгемптон Заявка 22 8 4 10 27 - 39 28
12. Арсенал Заявка 22 6 10 6 29 - 31 28
13. Ньюкасл Заявка 22 7 5 10 21 - 34 26
14. Бёрнли Заявка 22 7 3 12 24 - 37 24
15. Брайтон Заявка 22 6 6 10 25 - 30 24
16. Вест Хэм Заявка 21 6 4 11 25 - 33 22
17. Уотфорд Заявка 22 5 7 10 20 - 34 22
18. Астон Вилла Заявка 22 6 3 13 28 - 43 21
19. Борнмут Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
20. Норвич Заявка 22 3 5 14 22 - 45 14
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
87.7% (50)
Ничья
5.3% (3)
Манчестер Юнайтед
7% (4)
2:1 Ливерпуль
43.9% (25)
3:1 Ливерпуль
14% (8)
2:0 Ливерпуль
10.5% (6)
1:0 Ливерпуль
8.8% (5)
3:2 Ливерпуль
5.3% (3)
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