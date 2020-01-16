Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астана 2:1 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|20
|1
|0
|50 - 14
|61
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|62 - 25
|47
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|45
|4.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 29
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 25
|34
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 21
|32
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|31 - 28
|31
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|36 - 31
|30
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|20 - 24
|29
|10.
|Эвертон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 32
|28
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|27 - 39
|28
|12.
|Арсенал
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 31
|28
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 34
|26
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|24 - 37
|24
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 30
|24
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|25 - 33
|22
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|28 - 43
|21
|19.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|20.
|Норвич
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|22 - 45
|14
Ливерпуль
87.7% (50)
Ничья
5.3% (3)
Манчестер Юнайтед
7% (4)
2:1 Ливерпуль
43.9% (25)
3:1 Ливерпуль
14% (8)
2:0 Ливерпуль
10.5% (6)
1:0 Ливерпуль
8.8% (5)
3:2 Ливерпуль
5.3% (3)
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